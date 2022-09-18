強震夜紮營池上！她聽轟轟響整晚嚇破膽：山崩地裂超大聲
從昨(17)日晚間9時41分台東關山鎮發生芮氏規模6.4強震，持續到今(18)下午2時44分在台東池上發生芮氏規模6.8主震，期間大小餘震不斷，且因屬於淺層地震，讓全台都感受到相當明顯地搖晃！但你知道正好在震央附近的感覺嗎？《NOWnews今日新聞》實際採訪到9/17晚間正在震央附近池上紮營的民眾廖小姐，據她表示，整晚一直都餘震且落石聲不斷，「真的是山崩地裂，好可怕！」
民眾廖小姐接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，17日和友人從台南出發準備環島，晚間預計在台東池山的「初來橋」紮營，沒想到突然就發生規模6.4的大地震，當時現場聽到「山崩地裂」的聲音。據她描述，整晚都聽得到「轟轟轟」的聲音，很像是挖土機挖石頭的聲音，非常大聲且靠近。原本想立即打道回府，但夜晚光線昏暗，讓他們不敢輕舉妄動，她和友人只能轉往路邊待在車內避難，整個晚上餘震不斷，熬到今日一早再由南迴公路返家。
和記者通話過程中，還是可以感受到廖小姐驚魂未定的口氣。她說：「整晚都有餘震，躺在車內感覺一直在震動，還有很大聲的地鳴聲，石頭滾落的聲音整晚沒停過。」讓她膽戰心驚無法入睡，一早天亮就立即回程，而在沿路也是落石不斷，相當驚險，她說：「這次，真的有嚇到！」