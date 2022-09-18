籃球／全台最強系隊　FMVP由勇士辛特力頒獎

2022年勇士系際冠軍盃今於臺北體育館進行全國總決賽，曾於2020年稱霸本賽事的僑光科技大學行銷與流通管理系強勢回歸，冠軍戰碰上首度八強就前進最後一關的國立高雄大學運動健康與休閒學系，高大運休仍不敵僑光行流穩定火力，最終僑光行流以108:60登上第八屆富邦人壽勇士系際冠軍盃王座，帶回隊史第二座金盃。





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