籃球／全台最強系隊　FMVP由勇士辛特力頒獎

2022年勇士系際冠軍盃今於臺北體育館進行全國總決賽，曾於2020年稱霸本賽事的僑光科技大學行銷與流通管理系強勢回歸，冠軍戰碰上首度八強就前進最後一關的國立高雄大學運動健康與休閒學系，高大運休仍不敵僑光行流穩定火力，最終僑光行流以108:60登上第八屆富邦人壽勇士系際冠軍盃王座，帶回隊史第二座金盃。
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僑光行流除了多位2020年冠軍班底參戰，本屆注入新血、替補陣容實力更是不容小覷，全員皆兵的僑光行流二度踏上全國征途，無懼各區黑馬挑戰，八強起以猛烈砲火分別擊退國立臺南大學綠色能源科技學系與國立體育大學運動保健學系。
冠軍戰面對高大運休，雙箭頭夏安迪、王淯生首節就完成熱機，次節全隊防守加壓搭配絕佳進攻效率奠定勝基，下半場更在全員皆有分數進帳、合轟21記三分彈帶領下揚長而去，以破百之姿再度成為最強系隊，同時抱回10萬元獎學金、特製冠軍獎牌以及臺北富邦勇士隊主場賽事體驗機會。二度叩關全國、再度捧冠的他們，也成為繼警專行政後第二支兩度稱霸的隊伍。
陣中夏安迪展現全能身手，含末役砍6記外線在內的28分，再度獲選冠軍賽MVP，不過登頂感受和收穫大不同。除了球隊有更多人手幫忙分擔攻守責任，成為大四學長更要帶領學弟：「今年我自己改變很多，除了受傷要調整打法，也學習團隊運作、相信隊友。」從一起自主維持體能，來到全國強度、對抗兼具的對戰，都是很棒的經驗，很高興能幫助球隊完成冠軍的目標，畢業即將揮別賽事的他感性地說：「我只是一個很熱愛打球的人，謝謝教練、隊友一路包容，也謝謝富邦人壽系際盃這個比賽，對一般生是難得的機會，讓我們有個舞台被看見！」
本日另役季軍戰則是國立體育大學運動保健學系對戰弘光科技大學運動休閒系，同樣是首度參賽直闖四強的兩隊一路僵持，國體運保靠著第三節抄截反攻15:0海嘯攻勢一舉帶出雙位數領先，終場64:50 力壓弘光運休勇奪季軍，雙寫隊史最佳。
本屆最佳五人為僑光行流夏安迪及王淯生、高大運休洪椲宸、國體運保李芢澔、弘光運休楊祐權。「非常累，不過辛苦都是值得的。」高大運休頭號戰將洪椲宸，動輒被各隊盯防仍不減手感，決賽三戰場均28分成本屆得分王，榮膺雙獎且是生涯第一座個人獎項的他說：「是大家對我的肯定，也會讓我更有動力去加強變得更好！」團隊默契因賽事不斷提升，也讓他發願明年再次前來挑戰。