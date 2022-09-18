桃園羽球場天花板瞬間塌落！1市民遭砸傷 鄭文燦道歉了
今（18）日下午14時44分，台東池上發生規模6.8地震，不只花東傳出屋倒、路崩等災情，桃園八德國民運動中心5樓羽球場的天花板輕鋼架，應聲倒塌掉落，當時正在場內運動得民眾嚇得迅速奔逃，1人受到輕傷，所幸就醫治療無大礙，運動中心已宣布即日起關閉，桃園市長鄭文燦稍早也在臉書上，向在運動中心受到的民眾深深致歉。
鄭文燦說，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，各地民眾都感受到明顯搖晃。八德國民運動中心五樓的多功能球場（羽球場），發生了天花板輕鋼架及隔音板倒塌掉落事件，事件發生後，他在第一時間趕赴現場，了解實際狀況，除了慰問民眾外，並且責成體育局及工務局，檢視八德國民運動中心的裝潢工程是否牢靠、結構是否安全，並請專業技師鑑定這次事件發生的原因，完成修復工作。
鄭文燦表示，他身為市長，維護市民安全是他的責任，「這次事件造成使用運動中心的市民朋友的驚慌，我責無旁貸」，而台灣位處板塊交界處的台灣，雖然面對地震並不陌生，但每次遇到突如其來的搖晃，令誰都坐立難安，未來兩、三天也許會有餘震，市府各單位隨時做好戒備，也請大家發生地震時，切記保持冷靜，一起做好防災準備。（編輯：林莞茜）