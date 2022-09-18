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918強震LINE首度啟動「報平安」系統！1秒向全好友報平安

▲LINE針對「918強震」首度在台灣正式開通「LINE 安全通報」功能。（圖／官方提供）
▲LINE針對「918強震」首度在台灣正式開通「LINE 安全通報」功能。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-18 20:49:39

在台灣最普及、擁有2100萬用戶數的通訊軟體LINE，針對「918強震」首度在台灣正式開通「LINE 安全通報」功能，當發生中到災難時，LINE用戶不需要打字回覆好友，即可在「LINE 安全通報」處回報自己的安全狀態，也能供LINE上好友們知道目前是否安全，減少因無法即時一一聯繫上至親好友而感到的焦慮。

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918強震後餘震不斷，花東甚至傳出讓人遺憾的消息，身為全台使用率最高的通訊軟體LINE立即推出「LINE安全通報」。此功能屬於全國性，無法只鎖定單一縣市，由LINE團隊開啟與關閉。目前「LINE安全通報」的開啟情況有3種，第1種時機是「芮氏規模 6（含）以上且造成嚴重損害的地震」，第2是「影響強烈且造成嚴重損害的颱風」。第3則是「其他情況嚴重的大型事件」。

當此功能開啟時，符合對應LINE版本的台灣用戶，就會在LINE「主頁」看到「LINE安全通報」欄位。適用版本為LINE 12.7.0（含） 以上，Android 與 iOS 雙平台都可使用，目前未支援手機以外版本（例如電腦版）。


用戶可以在「LINE安全通報」回報自己的安全狀態，點選「回報我的狀況」，即可進一步選擇「我很安全」或「我有受影響」，並可在下方選擇預設訊息，例「我沒事，請別擔心」、「我的裝置要沒電了」、「我在避難所」或是自行行描述狀態。同時可以查詢好友的安全狀態，於LINE主頁中的「好友名單」處，點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀態。

▲LINE針對「918強震」首度在台灣正式開通「LINE 安全通報」功能。（圖／官方提供）
▲LINE針對「918強震」首度在台灣正式開通「LINE 安全通報」功能，可以一鍵報平安。（圖／官方提供）
▲LINE安全通報除了自己報平安，也能讓用戶查詢好友狀態。(圖／官方提供)
▲LINE安全通報除了自己報平安，也能讓用戶查詢好友狀態。(圖／官方提供)

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