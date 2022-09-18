花東強震　蘇貞昌、徐國勇明赴災區勘災

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蘇貞昌也表示，明日上午將會與徐國勇和交通部長王國材前往災區勘災。此外鑑於關山強震，當下即指示各部會應即刻掌握關鍵設施與民生設施的狀況，交通部也已針對高鐵、台鐵及公路等易有邊坡落石高風險致災路段啟動預警防護機制；也正因如此，今日再度發生地震時，相關部會皆能立刻搶修、搶通受災地區及路段，並防止災害擴大，而明日即是上班日，有部分交通路段受阻，仍請交通部持續掌握花東地區交通狀況，並妥善應處。
蘇貞昌強調，震災現場仍請內政部消防署執行搶救、警政署處理安全維護、現場淨空及維持交通秩序等任務，並請第一線同仁建立即時災情訊息回報機制，將災情相關圖片及資料於第一時間回報中央災害應變中心；此外也請徐國勇藉此機會，針對相關通報機制再加強化與精進，協助督管機制建立，日後如再有發生類此情形，若應變中心未能即時開設，也請立即回報內政部消防署，以利更迅速、正確及完整彙整相關災情資訊。
蘇貞昌也提到，今天在台東池上發生的地震規模更大，已造成災情，例如花蓮兩處「金針花勝地」皆有傳出坍方，致數百名遊客受困山上，請徐國勇及相關部會就未來可能發生震災的地區或山區，如有辦理相關大型活動，務必通知活動主辦單位啟動相關預警與預防機制，甚至應視情況嚴重性予以禁止，如同颱風來臨前，政府皆會針對山區民眾進行預防性撤離，以保護國人生命健康，避免更大災害發生。
此外也請行政院公共工程委員會、內政部營建署、交通部、教育部等相關部會，對於已發生災損的相關建物、設施、設備等，不論規模大小，都應立刻搶修，如有危險之虞，也應預先防範。同時請衛福部、國軍退除役官兵輔導委員會、榮民總醫院協助調派相關醫務人員前來災區，以增加當地醫療資源及人力。
蘇貞昌提醒，後續所有救災所需的人力、物資等資源均須預做規劃及安排，以及時發揮救援效益。至於對受災民眾的慰問與照護方面，請內政部及衛福部等相關部會務必設法安撫受困民眾和災民的情緒，並協助地方政府善盡後續照護工作，給予受災民眾最大的照顧，中央定會全力支持相關經費。
蘇貞昌強調，台灣地震頻繁，近日兩起地震已帶給國人警惕，政府絕不敢掉以輕心，請所有同仁繼續堅守崗位、做好橫向聯繫，並請相關部會快速、完整掌握災害的正確情資，對於已掌握的災情，務必做到更完善，同時也請妥善照顧第一線執行救援任務同仁的安全。