台鐵花蓮＝台東中斷！「類火車」接駁　9項搶修進度曝

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東里站因強震，導致月台水泥雨棚崩坍，壓到停於站內的420次自強號，目前花蓮至台東路線不通。台鐵表示，已啟動公路客運接駁，比照「5/1類火車模式」，辦理花蓮至台東間公路接駁，採整點發車，需在玉里站換乘，接駁時間為6時至20時，中間停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野等站。
台鐵也公布搶修時序，東里站420次列車6節車廂傾斜，明（19）日運安會將進行調查，30日完成車廂拖離；北橋梁位移、電桿損壞、軌道嚴重挫曲、新秀姑巒橋軌道仰起50公分，損毀嚴重，需明日由技師會勘後擬定修復時間。
台鐵指出，富源=瑞穗K60+900軌道嚴重挫曲，今晚間6時35分已搶修完成；東里=東竹電力維修車二軸出軌、軌道嚴重挫曲 K96+200、K94+050～K95+000，約950公尺，預計分別於明日與25日修復。
至於玉里=瑞源客城2號橋電線桿斷損89/31~90/16桿，約40支電桿、萬榮站北側萬里溪第11橋墩止震塊破損，無法行車，皆損毀嚴重，需19日由技師會勘後擬定修復時間。
台鐵也透露，東里=玉里雙線軌道嚴重挫曲K85+010～K85+350、鋼軌翹起K87+292，預計20日修復完成；三民=玉里軌道嚴重挫曲K81+050、玉里=三民軌道嚴重挫曲K80+750～K81+350、瑞源=鹿野軌道嚴重挫曲K138+100～300、富里=池上軌道嚴重挫曲K109+200～600，約400公尺，預計將於明日修復。
另針對退、換票及改乘相關訊息，台鐵說明，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次；持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次；持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。
台鐵提醒，即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘；台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。
台鐵也說，滯留東里站14名旅客，於20時由公路客運接駁完成；滯留富里站約500名旅客，於20時30分全部接駁完成。