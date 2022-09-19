花東強震！2公路預警封閉、5處爆災情　開放時間一次看

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公路總局說明，預警性封閉路段有2處，包含高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），預計19日17時恢復常態管制，19日17時至20日08時實施常態夜間封閉；台東縣海端鄉台20線149K~198K+500（向陽至初來路段），預計19日7時解除預警性封閉。
公路總局表示，台30線32.5K路面龜裂下陷，因夜間視線不良避免災害擴大，封閉台30線26.1K~35.5K（玉長公路東洞口），預計19日8時恢復雙向通行。
至於道路災情路段有5處，公路總局指出，花蓮縣玉里鎮台9線275K玉興橋施工中I型樑4支掉落，未開放通行施工區域內，不影響通行；花蓮縣玉里鎮台9線278.7K~279.3K玉里大橋，橋面龜裂已於17時50分搶通完成，目前南下線供雙向通行，北上線封閉；(3)花蓮縣玉里鎮台9線282.2K 安通橋僅路面下陷2~3公分，不影響路況；花蓮縣玉里鎮台9線290K竹田路段路面隆起，可單線雙向通行；台東縣成功鎮台11線119K嘉平5號橋伸縮縫龜裂，尚可通行。
公路總局呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及公路總局等方式掌握地震區域路況，預為規劃行程因應。