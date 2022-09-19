六十石山、赤科山道路坍方！深夜續搶災 孕婦等17人脫困
昨（18）日下午2時44分，台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震，花蓮地區多處道路受損，其中花蓮縣赤科山與六十石山聯外道路坍方嚴重，近700名遊客受困山上待救援。公路總局深夜表示，考量餘震不斷且天色昏暗，搶災人員將於安全情形下持續搶災，已協助包含1位孕婦及2位腳受傷共17位民眾先行脫困。
台東池上鄉18日下午發生規模6.8強震，花蓮富里鄉六十石山區聯外道路遭坍方中斷交通，玉里東里派出所傍晚獲報，有9名遊客被困在半山腰進退不得，警方因此徒步上山、攜帶手電筒展開救援，全數平安帶下山，但仍有近700名遊客受困山上待救援，另玉里鎮赤科山產業道路也坍方受阻。
公路總局深夜表示，除了全力搶修轄管省道台9、台20、台30及台11受災道路外，並已緊急調動大型機具，協助花蓮縣政府辦理赤科山及六十石山聯外道路清坍搶修，考量餘震不斷且天色昏暗，搶災人員將於安全情形下持續搶災。
公路總局說明，共計動員4部挖土機、3部卡車前往六十石山支援花蓮縣政府清坍搶修，另動員挖土機4部、卡車4部協助赤科山辦理清坍搶修，並已協助包含1位孕婦及2位腳受傷共17位民眾先行脫困，由救護車配合接送就醫，公路總局將持續動員人力、機具積極協助花蓮縣政府加速搶通，並協助民眾盡快脫困。
此外，公路總局提到，本次災害亦造成花蓮地區多處橋梁受損，其中包含縣管玉里高寮大橋、富里崙天大橋等，公路總局將協助花蓮縣政府向工程會申請中央災害經費盡速辦理復建。