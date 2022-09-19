美女警花、正妹主播完賽　自行車嘉年華熱鬧落幕

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參加75K組的「美女警花」謝伯韶對她來說原本應該是小菜一碟，因為謝伯韶甫於8月世界警消運動會摘下7金1銀而且鐵人三項還完成5連霸的驚人成績，但她說：「75K組似乎有永無止盡的上坡路，其實騎的一點都不輕鬆，不過，沿路的風景很漂亮，騎的很享受。」
透過警消運動會的激勵，謝伯韶重新擬訂自己的目標，準備在10月2日參加Ironman 70.3(113公里)墾丁賽事，她說：「因為去美國進修，我大約已經有4、5年沒在台灣比113K的比賽，決定再跟自己挑戰，不會給自己太大壓力，重新復出參賽讓自己出來感覺一下！」
前一天才剛比完鐵人二項來自屏東東港的最強雙胞胎姐妹花陳香怡／陳香琪，兩人從以前玩登山、馬拉松，最後玩起騎車甚至還參加226公里超馬，姐妹倆熱愛運動的習慣還影響到陳香琪的老公也一同參賽，姐姐陳香怡說：「運動是最好轉換心情的方式，也可以抒解很多心理的苦悶，何不如把抱怨換成爆汗，同時還能吸引到很多正能量的車友。」
最吸睛的美女車手是來自華視主播鄭雅方、林奕雯和友人來自富邦籃球隊的劉蘋慧，3人中以鄭雅方車齡最久近4年車齡，另兩人都是今年才剛從騎Ubike轉到公路車，但3人今挑戰45K組都順利完賽，鄭雅方說：「今天的天氣很舒服，有愈騎愈順的感覺，騎到半途一度感覺沒力速度想放下來時，因為我們都穿著很正式的車衣，有許多車友都覺得我們是專業車手，在不能輸的心情下，我們3個人都很努力完賽。」
但3人從台北南下台中還是鬧出一點糗事，因為不熟悉火車載運單車的方式，3人買了車票拿單車上火車後，結果發現沒位子放單車，只好把自己的位子讓給單車坐，引起不少乘客的側目，但今成功完賽後，3人也已經在計劃未來要再挑戰更多不同的賽事。
此場比賽也有許多攜家帶眷全家總出動的畫面，上周才剛完成嘉義到台中大甲的陳家一家三口，父親陳君瑋原本都帶著11歲兒子陳宥叡騎車，但今年幫媽媽楊喬安買了一台E-Bike後，終於讓一家三口一起上路騎車的心願，陳爸還打算準備規劃環島行，陳宥叡年紀雖小，但也超愛騎車，如今單車已成為陳家三口維繫情感的最佳潤滑劑。