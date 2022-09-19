COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

籃球／日本年終賽 台中夢想家青年殺進8強

▲臺中夢想家青年殺進8強 。官方提供
▲臺中夢想家青年殺進8強 。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-09-19 08:07:00

「3X3.EXE PREMIER」年終決賽在日本東京登場，臺灣ABSOLUTE3X3聯盟派出男女子組共六支球隊參賽，兩隊順利晉級，女子組新北中華電信殺進冠軍戰、男子組臺中夢想家青年隊則挺進八強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
ABSOLUTE3X3聯盟闊別兩年再度派隊參加在日本舉辦的3X3.EXE PREMIER年終賽，由女子組臺北中華電信、新北中華電信；男子組臺中夢想家青年隊、臺中建國塑膠、高雄台塑公司及高雄躍陽國際共六隊前進日本。

年終賽首日賽事在東京大森Omori BellPort舉行，上午率先進行的女子組賽事，臺北中華電信在徐詩涵拿下10分的帶領下，以21：11擊敗紐西蘭Phoenix率先開胡，但四強戰不敵日本G.Flow隊止步。

至於新北中華電信則是先以大比分差擊退泰國TOA Rising Star，四強戰再以21:15力退地主隊Tokyo BB，殺進冠軍戰，臺灣時間今天晚間七點十分與G.Flow隊爭后。

男子組四隊中，由陣容組成最年輕的臺中夢想家青年隊成功突圍，首戰面對泰國Shoot It Dragons以21:18拚出逆轉勝，接著對上同樣來自泰國的Hi-Tech上演激戰，雙方比數一路緊咬，正規賽10分鐘打完戰成19：19平手進入延長加賽，OT中王正文強勢接入上籃連拿兩分，一舉搶下8強門票。

臺中夢想家成為年終賽男子組8強唯一的臺灣代表，臺灣時間明天下午四點五十分迎戰地主球隊Tryhoop Okayama，繼續爭取佳績。另三隊高雄台塑公司、臺中建國塑膠及高雄躍陽國際都在首戰落敗。

3X3.EXE PREMIER年終賽第2天賽事預計將移師到鄰近東京鐵塔的知名地標增上寺舉行，若天候狀況不佳則維持於原場地Omori BellPort。

桌球／戲劇性大逆轉　林昀儒/廖振珽摘下男雙金牌

籃球／全台最強系隊　FMVP由勇士辛特力頒獎

亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日 刈包、媽祖帶著飛

羽球／林俊易直落二獲勝 生涯第二冠入袋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀