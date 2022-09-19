明起轉涼！早晚有秋意 東北風來了週末恐有「熱帶擾動」
中央氣象局表示，今（19）日各地大多為多雲到晴，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後則是在南部、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。白天微熱，早晚稍涼，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸須留意。明日東北風增強，北台灣氣溫稍降有秋意，低溫約22、23度，高溫在30度以下。
第14號中度颱風「南瑪都」未來兩天仍持續影響日本的天氣，對台灣無直接影響。不過週五至週末，東北風有再增強趨勢，北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨。台灣南方至東方海面是個大低壓區，低壓區中也可能有熱帶系統發展，西北太平洋上持續有颱風生成發展的機率。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日各地多雲時晴，部分平地及山區有短暫雨的機率。各地區氣溫與昨日類似：北部21至33度，中部21至35度，南部22至35度，東部21至36度。明日各地多雲時晴，中南部及花東部分平地及山區仍有短暫雨的機率，有一小股冷空氣，氣溫略降，北台略轉涼。
週三東北風水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨的機率。週四至週五白天水氣減少，各地大多晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。吳德榮指出，週五晚至下週(25)日東北風及熱帶擾動影響，北部、東半部有明顯降雨的機率；不過，「不確定性」大，模式會再調整，應持續觀察。（編輯：倪浩軒）