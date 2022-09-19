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國葬前弔唁英女王！拜登夫婦、烏克蘭第一夫人都到了

▲包含烏克蘭第一夫人歐倫娜（右）在內的多國政要，18日已抵達英國弔唁女王，並準備參加女王國葬。（圖／美聯社／達志影像）
▲包含烏克蘭第一夫人歐倫娜（右）在內的多國政要，18日已抵達英國弔唁女王，並準備參加女王國葬。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-19 07:55:33

英國已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬，預計將在台灣時間19日下午6點左右舉行，國葬前夕，多國領袖、政要皆已抵達倫敦，並赴西敏宮西敏廳瞻仰女王靈柩，包含美國總統拜登夫婦（Joe & Jill Biden）、烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）、中國國家副主席王岐山等。拜登並在簽署弔唁書時感性發言，聲稱世界因為有伊莉莎白二世而更美好。

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綜合外媒報導，當地時間18日傍晚，拜登在妻子吉兒的陪同下，於西敏廳向女王致敬，更在胸前畫出十字手勢，還將手放在心口位置以示尊敬，一旁並有美國駐英國大使哈特利（Jane Hartley）陪同。

在西敏廳短暫停留後，拜登伉儷隨即前往蘭開斯特府（Lancaster House）簽署弔唁書，讚賞女王生前總是有尊嚴的對待他人，畢生都為人民服務，他的心與英國王室同在，對王室家族深表同情，並鼓勵英國人民：「你們很幸運擁有她70年，我們都是。這世界因為她而更美好。」

除了拜登夫妻，烏克蘭第一夫人歐倫娜，18日也在烏國總理什米加爾（Denys Shmygal）和烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）的陪同下，前往西敏廳弔唁。儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）因俄烏戰爭需鎮守母國，未能一起出席，但英國作為烏國抗俄的重要盟友，歐倫娜代夫積極出訪，也希望向盟國爭取更多支持。

▲烏克蘭第一夫人歐倫娜代夫前往英國參加女王國葬，並與凱特王妃會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭第一夫人歐倫娜代夫前往英國參加女王國葬，並與凱特王妃會晤。（圖／美聯社／達志影像）
在結束弔唁後，歐倫娜前往白金漢宮，與威爾斯王妃凱特（HRH Catherine, Princess of Wales）會面。

由於俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭，英國政府決定，不邀請俄羅斯總統蒲亭或俄國駐英大使參加國葬，引來莫斯科不滿；然而，由中國國家副主席王岐山率領的中國代表團，已於當地時間18日傍晚抵達西敏廳，瞻仰英女王靈柩，並將於19日代表中國國家主席習近平出席女王國葬。

▲中國國家副主席王岐山18日也前去瞻仰女王靈柩。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家副主席王岐山18日也前去瞻仰女王靈柩。（圖／美聯社／達志影像）

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