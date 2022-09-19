餘震狂炸！鄭明典曝最近百次地震紀錄：前震和餘震一樣多
昨（18）日下午2點44分，台東池上發生規模6.8強震，在花東地區帶來災情，根據中央災害應變中心最新統計，已造成1死146傷。而在6.8強震過後餘震不斷，幾乎是整晚地震沒停過。對此，氣象局長鄭明典也在臉書分享了最近100次的地震紀錄圖，可以看見密集發生在關山、富里等地，鄭明典更表示「現在前震和餘震的數目幾乎一樣了」。
鄭明典今早在個人臉書分享了最近100次的地震紀錄圖，表示「最好能畫成三維立體分布圖，不過，我們地震中心太忙了！新主震訂了之後，現在前震和餘震的數目幾乎一樣了。不過看震央位置的變化，前後不太一樣」。
氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，過去該地區並沒有發生大規模地震，直到17日晚間突然有一個破裂出現，引發規模6.4的強震，後續就不斷產生破裂釋放能量，然後就是18日下午的6.8主震出現，才一次大量釋放出能量，過去在2018年的「花蓮地震」也有類似情況，當時整個地震序列長達1個月之久才結束，但這次池上地震應該不會像2018一樣時間拉這麼長，主要是因為其碰撞點在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊內側。
陳國昌強調，目前科技無法預測地震，雖然目前研判池上6.8強震是主震，但後續不能排除還有更大規模的地震出現，只是機率相對較小。民眾應該提防的是後續的餘震活動，未來2天內仍可能有規模5以上的大型餘震，以及規模3到4的中小型餘震出現。（編輯：倪浩軒）