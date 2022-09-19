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新版防疫指引致教師無所適從　教團籲教育部儘速改進

▲全國教育產業總工會今（19）日表示，有教師反映教育部最新的防疫指引，不再要求學生中午用餐須使用防疫隔板，但實施起來不容易，呼籲教育部儘速改進。（示意圖／新北市教育局提供）
▲全國教育產業總工會今（19）日表示，有教師反映教育部最新的防疫指引，不再要求學生中午用餐須使用防疫隔板，但實施起來不容易，呼籲教育部儘速改進。（示意圖／新北市教育局提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-19 09:24:18

近期疫情持續升溫，全國確診人數來到4萬人，中央疫情指揮中心也預估9月底、10月初將達到高峰，全國教育產業總工會今（19）日表示，有教師反映教育部最新的防疫指引，不再要求學生中午用餐須使用防疫隔板，只要求避免交談、用餐完畢落實桌面清潔及消毒，但實施起來不容易，呼籲教育部儘速改進。

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全教產指出，教育部要求各校學生做到不要交談，確有困難，實施不容易，也易讓導師違反輔導管教辦法等相關規定；既然無法避免學生用餐時交談，防疫隔板仍有其使用的必要，建議指揮中心及教育部仍應備齊「防疫隔板」等防疫物資的經費，提供各校申請使用。

此外，目前正值學生畢業旅行旺季，許多縣市已開放辦理跨縣市移動戶外教育，參與人員、隨行人員需完成接種疫苗或出具2天內快篩陰性證明。但全教產表示，111年8月26日修正的「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」只規定戶外教學活動由旅行業承攬辦理時，要依交通部觀光局訂定的「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」。

「旅行業辦理團體旅遊管理措施Q&A」的Q7中，針對「行程中如發現旅客發燒或疑似症狀，應如何處理？」回答只有「即刻協助旅客就醫，並避免其再與其他團員接觸」，後續處理的標準流程則付之闕如，讓基層教師無所適從，如學生於外縣市飯店時身體不適且篩陽，是否馬上於飯店單獨房間隔離？同車的全班同學是否馬上快篩？隔天上車時是否找防疫專車予篩陽的學生？種種狀況該如何處置皆無說明。

全教產呼籲，戶外教育活動學生的動線應就在車上、參訪地點、和住宿旅館等，如發現學生發燒或其他不適症狀，教育部應訂定明確的處理流程；若疫情持續擴大，為避免戶外教育活動發生更多學生確診而產生棘手問題，教育部應思考是否通知各教育局處和學校中止辦理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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