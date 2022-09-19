台股早盤跌40多點　觀光、風電概念股強勢漲多

美股上周五（16日）走跌，而台北股市今（19）日一開盤就在平盤上下震盪，早盤跌40多點。權值股台積電早盤在平盤472元附近震盪，聯發科、日月光相對強勢漲逾1%。今日盤面焦點為觀光股、風電與電動車概念股。而今日新台幣兌美元匯率，以31.29元開盤，升0.3分。
美股道瓊指數上周五下跌139.4點，或0.45%，收30822.42點；那斯達克指數下跌103.95點，或0.9%，收11448.4點；標普500指數下跌28.02點，或0.72%，收3873.33點；費城半導體指數上漲13.6點，或0.53%，收2563.1點。
台北股市今日早盤跌40多點。權值股台積電早盤在平盤472元附近震盪，聯發科相對強勢漲逾1%，來到607元。鴻海跌0.4%，來到107元。友達、群創、旺宏跌深，跌幅逾1%。聯電小跌。至於國巨強勢漲超過1%，日月光漲幅也有1%。長榮與金像電減資後重新掛牌上市，但股價呈現兩樣情，長榮跌約3%、金像電大漲近7%。
今日盤面焦點為觀光股，六角漲近6%，寒舍與夏都漲逾2%，南仁湖、燦星網、太子、晶華都來到盤上。還有鋼鐵族群表現亮眼，中鋼構漲6%以上，威致、海光、新鋼、官田鋼漲3到4%。電動車零組件也不俗，華城漲逾8%，德微、胡連、加百裕、台達電漲2到3%。還有風電概念股也紅通通，中興電、亞力、大亞漲3到4%。