防災會議蔡英文念完稿就走？消防署致歉了 還原誤會過程
昨（18）日下午2點44分，台東池上發生規模6.8強震，中央災害應變中心最新統計，918強震造成1死146傷，傷情主要集中在花東地區。而台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳，爆料昨晚接到指示說中央要開線上防災會議，結果台東縣府所有人枯等2小時，而蔡英文總統現身也只是照稿念完後就走，讓余明勳痛批「冷血無意義的防災會議」，台東縣長饒慶鈴也認為所有人的時間「就這樣乾耗掉了」。對此，內政部消防署發新聞稿解釋，還原事情始末，並對造成誤解致歉。
余明勳臉書發文痛批「參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議」，提到於18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，因此台東縣府要留在災害應變中心，與中央進行線上會議，「但是時間一直沒告知，枯等兩小時後，終於等到總統8點到」，中央相關部會窗口做完報告後，內政部長徐國勇指示、糾正內政部相關同仁、行政院長蘇貞昌發表一些「在我看來無關痛癢的訓示」，接著換總統蔡英文上場，結果照稿唸完後，3人起身離開會議，讓台東現場所有人錯愕不已。
余明勳認為整個線上會議當中，完全沒有讓縣長、在第一線努力的人員開口或報告，也沒有打招呼、勉勵或鼓舞士氣，讓他十分痛心，批評號稱「中央級」的會議卻絲毫看不到「中央級」的格局與誠意，而台東縣長饒慶鈴也在底下留言表示「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了。」
對此，消防署發新聞稿回應表示，未妥善安排連線深感歉意，透露行政院長在池上地震中央災害應變中心開設的第一時間即前往應變中心視察，並再於晚間8點陪同總統至應變中心視察，而「會前幕僚已和臺東縣及花蓮縣建立視訊連線，由於在會中幕僚單位未妥善安排總統、院長與地方政府的視訊，造成本項誤解純屬消防署幕僚作業的疏失，將確實檢討策進」。
消防署強調，誠摯表達對於花蓮縣與臺東縣未能妥善安排連線致上歉意，另外也會持續掌握地方救災需求，秉持中央與地方救災應變一條心全力予以支援協助。（編輯：倪浩軒）