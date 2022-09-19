花東強震！保險公司啟動保戶服務　協助保費緩繳快速理賠

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中國人壽表示將啓動6大關懷服務措施，包括1.保費緩繳：續期保費應繳日期於本次事故發生日起屆滿3個月內（為止）者，可透過業務員或客戶服務專線提出申請，即可將保費緩繳期限延長至應繳日起算3個月。2.保單貸款優惠:自本次事故發生日起屆滿1年內（為止）已申請辦理或新增之保單貸款，提供6個月免息優惠。
3.房貸紓困：本次事故之房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3個月。4.快速理賠：保戶若在此次事故中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補。
5.住院預付金：若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元之住院預付金。6.旅平險彈性調整：針對因本次災害使旅遊行程延期或取消，且已投保本公司旅行平安險的保戶，可於本次災害發生日起算一週內提出契變申請辦理取消或延長。
中國信託旗下台灣人壽暨中國信託產險關懷保戶，第一時間已成立緊急應變小組，即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務，包括提供「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單工本費優惠」及「展延房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「地震災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。針對全台災損保戶第一時間進行快速理賠，只需後補所需文件即可，另身故件及失蹤件將從寬認定。針對受傷保戶進行快速預付醫療保險金，必要時公司將派員送達，及時協助保戶及其家屬。
針對花東地震強襲之受災保戶，全球人壽已於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶快速服務措施，包括「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收工本費」等服務，以協助保戶暨家屬一起度過難關。
針對花東地震強襲，全球人壽進一步表示，提供受災保戶快速服務措施內容如下：
1. 快速理賠：本次災害致發生保險事故之保戶，全球人壽將主動聯繫受益人提供協助，儘速完成理賠金給付，需檢附之相關申請文件後補即可。
2. 續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自111年9月1日起至111年11月30日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。
3. 保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自111年9月1日起至112年2月28日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。
4. 申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。
全球人壽4大快速服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於112年2月28日前提出申請外，其他項目則需於111年11月30日前提出申請。