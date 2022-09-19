台東強震毀道路　公路總局公布最新路況災情

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道路災情路段則共有9處，包含玉里鎮台9線275K玉興橋，施工中 I 型樑4支掉落，未開放通行施工區域內，不影響通行。台9線278.7K至279.3K玉里大橋，橋面龜裂已於17:50搶通完成，目前可單線雙向通行。9線282K+191至282K+311安通橋，伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行。
台9線288K+162至288K+252阿眉溪橋北上路段，伸縮縫、引道隆起，尚可通行。9線288K+162~288K+282阿眉溪橋南下路段，伸縮縫、引道隆起，尚可通行。台9線288.5K竹田路段，路面隆起，可單線雙向通行。台9線295K+534至295K+624螺仔溪橋，伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行。
台9線296K+318至296K+348石牌橋，伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行。臺東縣長濱鄉台30線26K+100至35K+433玉長公路東洞口，路基產生裂縫下陷，目前可單線雙向通行，預計中午12時恢復雙向通行。
公路總局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及公路總局呼籲民眾特別注意本局道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。