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台東強震毀道路　公路總局公布最新路況災情

▲公路總局所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，經巡查轄區道路災情，並公布截至今（19）日上午9點轄管道路情形。（示意圖／記者林調遜攝,2022.09.19）
▲公路總局所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，經巡查轄區道路災情，並公布截至今（19）日上午9點轄管道路情形。（示意圖／記者林調遜攝,2022.09.19）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-19 10:26:20

台東18日下午2點44分發生規模6.8地震，台東地區最大震度達6強級，花蓮地區震度達6弱級，全台震度皆達4級以上，公路總局所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，經巡查轄區道路災情，並公布截至今（19）日上午9點轄管道路情形。

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在預警性封閉路段部分，為高雄市桃源區台20臨105線0K至44K梅山口至向陽路段，預計下午5時恢復常態管制。

道路災情路段則共有9處，包含玉里鎮台9線275K玉興橋，施工中 I 型樑4支掉落，未開放通行施工區域內，不影響通行。台9線278.7K至279.3K玉里大橋，橋面龜裂已於17:50搶通完成，目前可單線雙向通行。9線282K+191至282K+311安通橋，伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行。

台9線288K+162至288K+252阿眉溪橋北上路段，伸縮縫、引道隆起，尚可通行。9線288K+162~288K+282阿眉溪橋南下路段，伸縮縫、引道隆起，尚可通行。台9線288.5K竹田路段，路面隆起，可單線雙向通行。台9線295K+534至295K+624螺仔溪橋，伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行。

台9線296K+318至296K+348石牌橋，伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行。臺東縣長濱鄉台30線26K+100至35K+433玉長公路東洞口，路基產生裂縫下陷，目前可單線雙向通行，預計中午12時恢復雙向通行。

公路總局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及公路總局呼籲民眾特別注意本局道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。

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