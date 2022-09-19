避難包「救命8道具」1圖秒懂！把握2原則小孩寵物都適用
台東池上昨日（9/18）發生芮氏規模6.8地震，全台震撼且更是餘震不斷，讓民眾人人心慌。地震發生時，最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，新竹縣芎林消防分隊提醒民眾「保命3步驟」，並公開緊急避難包必備的「救命8道具」，包括緊急防災食物、重要物品、衛生用品、照明設備、飲用水、雨衣和衣物、醫療用品、電源。更建議民眾至少需備妥3日份，並且每半年更新；搭配有小孩家庭與有寵物家庭所需，通通彙整成一張圖讓民眾一看就秒懂。
平時則應準備防災緊急避難包，主要「救命8道具」為緊急防災食物、重要物品（除了證件影本，建議備妥現金零錢）、衛生用品、照明設備（需備妥電池）、飲用水、雨衣和衣物（包括防寒衣物、粗棉手套、鞋子、毛毯、暖暖包等）、醫療用品（包括急救用品、溫度計、常備藥）、電源。尤其提醒，食物準備時需考量家庭日常生活飲食習慣、及營養需求，以及考量家庭人數、營養、喜好、慢性病或過敏禁忌。
建議防災食物至少備妥3日份食物和飲水；並且確認各項食物保存期限，並於外包裝標示日期，建議需每半年檢查更新，還可註明更新日期，以免忘記。而有小孩的家庭，建議還需準備奶粉、奶瓶、紙尿褲；有寵物的家庭，則需準備飼料、碗、運輸籠、項圈牽繩。
緊急避難包擺放位置，建議在家中與工作場所門口出口處。芎林消防分隊更提醒，逃生逃難的原則，除了記得穿鞋，如果可以的話請戴上安全帽，並攜帶緊急救難包。
另外，當發生大地震時要切記「保命3步驟」，不論發生地震當下民眾身處何處，專家建議立即採取「趴下」、「掩護」、「穩住」的動作，建議躲在桌下或是牆角，形成防護屏障，保護頭部被掉落的物品砸傷，直到地震停止。