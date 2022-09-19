城市美麗縮影　「中捷之美」攝影比賽揭曉

台中捷運公司今年首度舉辦「中捷．意象」攝影比賽，吸引各路攝影好手報名，得獎名單已揭曉。專業攝影組共徵得687件作品，選出金、銀、銅獎與27名佳作；手機攝影組徵得613件，選出10件作品，所有得獎作品將於9月24日至10月31日在捷運市政府站、松竹站藝文廊展出，歡迎民眾前來觀賞。

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中捷公司說，比賽分為專業攝影組與手機攝影組，邀請各路攝影好手與市民朋友紀錄眼裡的「中捷之美」，參賽作品共1300件，競爭相當激烈，經過評審委員評選後公布得獎名單。其中，專業攝影組金獎為蔣孟霖作品〈匆離〉，畫面呈現川流不息的城市樣態，描述人們追求著打破速度藩籬，社會卻越顯忙碌；銀獎林育樹〈台中綠線捷運美麗之景〉將列車交會瞬間定格於陽光灑落的隔音牆隧道，展現多層次的綠；銅獎李祐樹〈捷運〉拍下孩童佇於車首向外遠望、充滿期待的背影。

中捷公司表示，參賽作品內容主題包括車廂內市民日常、台中捷運代表印象、捷運列車與軌道等，展現豐富多元、色彩斑斕的中捷意象，而攝影好手熱愛的前三大拍攝站點依序為文心森林公園站、市政府站與高鐵台中站，歡迎民眾循著影像紀錄探尋中捷不同風貌。