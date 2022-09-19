池上6.8主震2天內共發生135起地震！氣象局：情況趨緩中
昨（18）日下午2時44分，台東池上鄉發生芮氏規模6.8強震，地震深度僅7公里，根據中央氣象局統計，這起地震不僅是今年第8個規模超過6以上的大地震，也是今年目前為止最大的一起。氣象局地震測報中心主任陳國昌今（19）日上午表示，在昨日主震發生前共出現73次「前震」，主震發生後到昨日深夜24時，再發生61次餘震，等於過去2天內當地就發生了135次有感地震。不過今日0時到早上9時，只有再發生12起餘震，規模大多落在3~4左右，顯示整體餘震的頻率已經在逐漸降低，「這是好的現象，而目前重點應擺在救災，再關心天氣狀況是否會影響各地的救災狀況。」不過氣象局上午才說明完沒多久，10時7分花蓮卓溪又發生芮氏規模5.9的餘震，深度僅13.4公里，幾乎全台有感，讓民眾又嚇了一跳。
陳國昌提到，從9月17日到19日上午為止，台灣地區共有150次的地震，其中以台東池上鄉發生芮氏規模6.8的主震，主震前有73個前震，主震後到今早9時，也剛好是73個餘震；統計資料截至今早10時45分，規模6以上2起、規模5～6有8起、規模4～5有47起、規模3～4有93起。
陳國昌指出，從昨天的規模6.8主震發生後，每1～3分鐘都會有餘震，這樣的狀況持續半小時後，餘震時間也慢慢拉長到近10分鐘出現1起，到深夜0時，主震經過9小時16分後，共測到61次餘震，而在今天0時至早上9時，這9個小時內，餘震次數縮減到只有12次；陳國昌說道：「半夜12點、1點看的時候，10幾分鐘就會有一次（餘震），到了更半夜，大約半小時以上才會有（餘震），這是個好現象」。
陳國昌強調，以目前的的走向來說，餘震的頻率和規模隨著時間的拉長，都已經慢慢趨緩，不過今明兩天，仍要留意可能會有規模5以上的地震發生，重點目標在救災、天氣（是否下雨造成困擾），估計在明天，災害應變中心就有機會解除，整體餘震趨勢都還在預測內，請民眾繼續留意最新地震消息。