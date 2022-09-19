桃園最新民調曝 鄭運鵬29.7％、張善政28.9％
年底九合一大選倒數68天，中華亞太菁英交流協會針對桃園選情進行民調並於今（19）日公布結果，民調顯示民進黨參選人鄭運鵬以29.7％奪首，依序為國民黨張善政28.9％、無黨籍鄭寶清9.1％與民眾黨賴香伶7.8％，說明鄭運鵬急起直追、藍綠緊繃僵持，且民眾對張善政的研究案抄襲爭議確實有所疑慮，可能成為這場桃園選舉的關鍵議題。
根據民調指出，目前桃園市長選舉的支持率，鄭運鵬與張善政分別獲得29.7％、28.9％的支持率，而賴香伶及鄭寶清則分別有7.8％、9.1％的支持率；其中在「一定會投票」的選民當中，鄭運鵬則是以34.2％超越了張善政的29.8％。但在看好度上，反而是張善政的34.8％ 領先鄭運鵬的29.1％，顯示出張善政雖然還保有之前林智堅退選後的「印象紅利」，但在支持率上已被鄭運鵬後來居上。
至於選戰趨向緊繃拉鋸的原因，協會分析與張善政近期的研究計畫抄襲爭議密切相關。根據協會民調，有高達31.3％的民眾認為張善政在此爭議中並未對外說明清楚，只有17％的民眾認為有說清楚，足見此爭議確實對張善政造成衝擊與不信任。
此外張善政在2020年搭配韓國瑜選總統時，有辭去宏碁的獨董，本次民調問及張善政選桃園市長需不需要辭獨董時，也有32.1％認為需要、36.5％則認為不需要，顯示分歧意見。另民調同時詢問現任桃園市長鄭文燦的施政滿意度，有76％民眾表示滿意、不滿意的只有16.5％。
協會指出，本次民調訪問於9月14日至9月15日進行訪問。此次成功訪問1007位20歲以上有投票權的桃園市民眾，以桃園市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。