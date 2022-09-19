拜登表態中國犯台將出兵防衛　上任以來至少4次

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主持人接著追問，美軍是否會出兵協防台灣，拜登果斷地回答：「會，若發生前所未有的攻擊」（unprecedented attack）。
主持人再三確認，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同的是，若中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登再次回答說：「對。」
面對中央社記者晚間詢問，白宮一位不具名發言人表示，拜登先前就有類似發言，包括今年稍早在東京。他也清楚表明美國對台政策沒有改變，目前仍是如此。
自上任以來，拜登已至少4次公開表態若中國武力犯台，美軍將出兵協防。雖然白宮官員每次事後都出來澄清，美國對台政策未變，但美國總統屢屢表態將協防台灣，不免引發外界揣測。
去年8月，美國全面撤軍阿富汗引發「美國不可靠」言論，拜登當時接受美國廣播公司新聞網（ABC）專訪，被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時，把台灣和與美國有防禦條款或條約的北約、日本與韓國並列，強調若任何人侵略盟友，美國會做出回應。
拜登當時說：「美國對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。」
時隔僅約2個月，拜登去年10月參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩（Baltimore）舉行的市民大會，被問及若台灣遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，拜登肯定表示：「會，我們對此有承諾。」
拜登今年5月訪問日本，在一場記者會上被問到若台海發生戰爭，是否願動用軍力保衛台灣時，也再次給出肯定答案。
拜登表示，那是美國做的承諾，美方同意「一中政策」及相關協定，但台灣可能被以武力攻占的概念，會使整個區域陷入動盪，類似烏克蘭遭入侵，而且那會是更加重大的負擔。
至於連續4次表態願意協防台灣，究竟是部分人認為的「口誤」，還是技巧性逐漸把美國台海政策由「戰略模糊」轉往「戰略清晰」，或許答案只有拜登本人清楚。（編輯：馮昭）1110919