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竹市基層有感！林智堅陸、空戰齊發拉抬　沈慧虹後勢看漲

▲暌違一個多月，林智堅復出替沈慧虹站台，紮實政績在新竹基層掀起廣大迴響。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲暌違一個多月，林智堅復出替沈慧虹站台，紮實政績在新竹基層掀起廣大迴響。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-19 11:34:29

前新竹市長林智堅退出桃園市長選舉後，有1個多月未公開露面。上週末，其正式復出，出席民進黨新竹市長參選人沈慧虹百工百業後援會成立大會，替沈拉抬聲勢。地方人士分析，現在新竹市長選舉穩定三咖督，林智堅的現身感動綠營支持者，其演說也能補足沈慧虹首次參選所缺乏的魅力；另外，林智堅深知國民黨參選人林耕仁在新竹有所爭議、民眾黨參選人高虹安擁抱舊勢力，未來也會藉由其社群的高聲量，讓林、高最真實的樣貌顯現出來，相信會對沈慧虹的選情發會關鍵影響。

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▲（圖／民進黨提供）
▲林智堅上周末現身香山，出席沈慧虹的百工百業後援會成立大會。（圖／民進黨提供）
睽違1個多月未公開露面，林智堅上周末現身香山，出席沈慧虹的百工百業後援會成立大會。他在舞台上坦言，以前站在舞台上是日常，但暌違一個多月再登台卻感到有些不習慣。不過無論如何，一定要跟新竹人一起支持沈慧虹，讓新竹進步的力量延續下去。

林智堅也指出，因為他自己到桃園選舉，讓新竹被攻擊，讓新竹的光榮被抹上一層陰霾，「我要向大家致上最誠摯的歉意」。

林智堅的出現與演說，在現場獲得諸多掌聲，另外其臉書PO文後，也獲得廣大迴響。地方人士分析，林智堅的復出，對綠營選情而言絕對是利多。截至目前新竹市長選舉呈現穩定三角督，林耕仁、高虹安與沈慧虹在多份民調都呈現膠著，撇除不真實的網路帶風向民調，三人差距一直在誤差範圍內，沈慧虹要拉開差距，林智堅的現身能發揮關鍵作用。

該人士表示，2018年林智堅打破藍綠，以近五成得票率連任成功，對手許明財、謝文進票數相加都不及於林智堅，林憑藉的就是實在的政績，但新竹人4年前用選票否定的舊勢力，高虹安如今卻緊抓不放。

該人士表示，林智堅、民進黨立法院黨團總召柯建銘聯手出面拉抬沈慧虹，和高虹安身後的許明財、謝文進形成強烈對比，高虹安的政治價值和她的人設互相矛盾，這會是高虹安民調下滑的破口，但仍需綠營強化相關論述。

▲沈慧虹今日舉辦首場大型造勢，林智堅暌違一個多月後首度公開露面。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲竹市選情三咖督，林智堅復出有望拉抬沈慧虹選情。（圖／沈慧虹辦公室提供）
綠營人士則說，從支持者情感面來說，沈慧虹是公務人員出身，擅長研擬政策與執行，但不擅於使用民眾易理解的政治語言，「不過林智堅回歸，不論是在基層米粉場、大型造勢均可補足沈慧虹這方面的不足，應能替選情增溫」。

該人士坦言，民進黨支持者需要「被感動」，林智堅的出場以及當晚陪同沈慧虹出席親子場，即讓許多民眾、年輕爸媽為之振奮，林智堅久未發文的臉書，也在幾小時內破2萬按讚數，恐怕連林智堅自己都始料未及。

黨政人士則分析，綜觀綠營在新竹市網路社群自帶聲量者，除柯建銘以外，仍屬林智堅，此部分亦可補足沈慧虹空戰之不足。另外，林智堅也絕對熟悉、掌握林耕仁在新竹的爭議，對高虹安的質疑也從不手軟，預料林智堅除了大打政績牌，也會像剝洋蔥一樣，一層一層地剝開林耕仁、高虹安最真實的樣貌，在空戰、陸戰中都「直球對決」，並與沈慧虹全力衝刺。

▲林智堅在新竹市的執政成績，普遍受到肯定。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲林智堅在新竹市的執政成績，普遍受到肯定。（圖／翻攝自林智堅臉書）

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