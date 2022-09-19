餘震震央會「一路向北」？距離越跑越遠？氣象局這樣說
台東池上昨（18）日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，比起前一天晚間在台東關山的規模6.4地震更強，中央氣象局也認定昨日6.8強震為此次地震序列的「主震」。然而在主震過後，花東地區仍不斷發生大大小小的餘震，雖然氣象局觀測顯示餘震頻率已經趨緩，但今（19）日上午10時07分，在花蓮卓溪鄉又出現規模5.9、深度13.4公里的大型餘震，讓全台民眾又嚇了一跳。此外，在主震後發生的餘震，震央似乎有越來越「偏北」的強況，讓人擔心餘震震央會不會「一路向北」？氣象局地震測報中心主任陳國昌認為，震央往北往南都有可能，但往北邊的機率較低，就算出現距離也不會太遠，未來持續餘震震央不會再一直往北發展，目前狀況都還在預估內。陳國昌再次強調：「餘震的頻率已在趨緩！」
陳國昌表示，花蓮卓溪其實這段時間就已經有發生過至少3個以上的地震，只是比較小。整體地震序列會往北、往南走都有可能，往北就是到卓溪，往南就是到鹿野，鹿野也有出現2、3個零星地震。「地震仍是無法預估的事故，但以現階段的狀況來看，餘震的頻率已經在趨緩，若繼續朝這方向前進，震央應該不會再繼續往北走，因此目前發生的情況都還在掌握之中。」
陳國昌也提到，卓溪鄉規模5.9的地震，其震源是比較靠近「玉里斷層」，除了規模較大外，並無太多特別之處，且該區域前段時間就有至少3個以上的地震，所以若整體地震序列的大趨勢是在趨緩的話，震央應該不會再繼續往北走了。但今明兩天，民眾仍要留意可能會有規模5以上的地震發生，重點目標在救災、天氣（是否下雨造成救災影響）；成功大學防災研究中心教授賴文基則坦言：「其實花東縱谷就是一個板塊邊界，最多應也只會影響到花蓮台東地區而已。」往北移動至北台灣的機率相對不大。他也樂觀鼓勵民眾不需太杞人憂天，期待若是這幾天震度漸漸變小、間距時間慢慢拉長，這次地震就會穩定下來了。
此外，陳國昌補充，地震災害的大小，與地震和該區域的距離、人口稠密度為主，例如昨日花蓮玉里只離震央北邊一點，加上人口相對較密集，因此災情較嚴重。由此可知，若震央真的一直往北，甚至出現在台北的話，災情可能會嚴重10倍以上，雖然機率很低，但氣象局會密切觀察。
從9月17日到19日上午10時45分為止，台灣地區共有150次的地震，其中以台東池上鄉發生芮氏規模6.8的主震，主震前有73個前震，統計資料顯示，規模6以上有2起（包含主震）、規模5～6有8起、規模4～5有47起、規模3～4有93起。