台灣進入地震活躍期？專家示警：至少「再晃37年」才平靜
台東池上昨（18）日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，中央氣象局也認定其為此次地震序列的「主震」。今年台灣已經有8個規模超過6以上的大地震，比往年平均每年約2~3個多出2倍以上，讓人不禁懷疑是否進入「地震活躍期」？中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，「活躍期並非事先預測，都是事後才知道」，但目前不排除已經進入地震活躍期，還需要再觀察，現在無法作確切認定。中央大學地球科學系教授、地震災害鏈風險評估及管理研究中心專案研究員李錫堤則說，台灣再921大地震後，就已進入地震活躍期，過往經驗，活躍時期至少會維持60年，之後才會進入大約40年的平靜期，換句話說，從921大地震開始計算，至少還得再等37年之後才會逐漸進入平靜期，民眾沒有大意的本錢，隨時都要做好防震準備。
李錫堤則認為，台灣自從921大地震之後就進入地震的活躍期，這個活躍時期至少會維持60年，之後才會進入大約40年的平靜期，因此把時間拉長來看，地震活躍出現相當正常，只是在期間「有時候大地震多」、「有些年份大地震少」，因此民眾絕對要隨時做好防震準備。
陳國昌則說，通常地震活躍期，要超過10年以上有頻繁的地震發生，才會成為「期」，只以2、3年的數據評斷還太短，近期台灣的地震活動，是在去年下半年開始較頻繁，到現在也才1年的時間，因此只能說是「地震高風險期」，直接說進入「地震活躍期」會太過武斷；此外，陳國昌也說道，全球的地震在這兩年有明顯增加，這情況和「全球暖化」多少有點關係，因爲全球暖化導致冰融化，而「冰不會活動，但水會動」，進而導致「地殼應力」出現變化，所以這幾年全世界的地震才會明顯變活躍。
氣象局稍早表示，此次918池上地震的整個地震序列已經在慢慢趨緩，未來餘震的頻率將明顯降低，不過今明兩天，仍要留意可能會有規模5以上的地震發生，現階段的重點目標，在救災、天氣（是否下雨造成困擾），地震最新資訊，氣象局將持續關注、追蹤。