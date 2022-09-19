伊莉莎白二世駕崩　中國工廠「英國國旗」做到手軟

英國已故女王伊莉莎白二世駕崩，國葬將於今（19日）舉行，首都倫敦已聚集大批從國內外趕來的民眾、貴賓。有外媒報導稱，女王辭世的消息一傳出，位於中國浙江省的紹興市，隨即有工廠接獲大量訂單，甚至得暫停手邊其它一切工作，專心生產英國國旗。
根據《美聯社》報導，這間位於紹興的工廠，過去多年一直為世界盃足球賽以及類似的國際盛事、慶典生產旗幟，還有以運動為主題的圍巾、橫幅等等。在伊莉莎白二世駕崩消息傳出後90分鐘，數以千計的英國國旗的訂單便開始湧入，迫使工廠裡100多名員工放下其他工作，從早上7點30分開始，每天工作14小時工作，只製作英國國旗。
根據該工廠范姓經理的說法，他們光是第1週就至少生產了50萬相關旗幟，有些是單純的英國國旗，有的則還印上女王的肖像、出生和死亡年份等等，每幅批發價約1塊美金；第1個客戶在中國時間凌晨3點（女王逝世當天）就下單，天一亮，工廠裡庫存的2萬面英國旗幟就都被運了出去。
范姓經理聲稱，由於訂單之多，工作量之繁雜，有的客戶甚至直接到工廠把旗子搬上車運走，連包裝都沒有。女王的崩逝固然令人感傷，但工廠方面聲稱，每個新聞事件背後都可能隱藏一個商機，就如同他們之前也曾趕製過皇室婚禮的旗幟訂單，每面旗幟背後都有自己的故事，而這次則是關於英國女王，人們透過展示旗幟來表達對女王深深的悼念。