恩恩爸影像要求真相 綠民代要30年前侯爸爸找回良心
今（19）日是罹患新冠肺炎確診兒童「恩恩」過世滿5個月的日子，也是新北市長侯友宜最後面對綠營市議員市政總質詢的最後時機。市議員何博文及張志豪在議會當場播放尋求國賠1元遭市府三局處否決的「恩恩爸」錄製影片，也播放30年前時任警察的侯友宜在兒子校外教學發生火燒車事件後出面的新聞畫面，盼侯友宜能找回良心，交出行政調查報告及真相。侯友宜面對質詢還是強調已把所有行政資料都交給中央跟司法單位，當過家屬能理解，面對這件事情非常難過，謝謝中央能為這件事改變制度。
何博文表示，從30年前侯爸爸的影片說要自己的小孩不要賠償，現在30年後的恩恩爸窮盡一切力量，只是要真相，但市府卻連一個清清楚楚的專案報告跟國賠1元都不提供與受理，然後給一些表面敷衍的回答，難道整個恩恩媽媽報案請求救護車送醫的81分鐘內，無法連絡上衛生單位，該作為而不作為，市府單位沒有任何疏失嗎？當初侯爸爸也是希望釐清真相，為什麼現在的侯市長卻不願意給同理心，然後說所有動作都是依照中央辦法，說市府沒有過錯。
張志豪進一步提出，恩恩案事件發展至今，市府連議會要求的行政調查報告都看不到，議員本於監督之責，因為不忍恩恩爸獨力對抗才會送監察院調查，但監察院到現在調查過程中也遇到很多困難，表示事發後6月10日就發文市府要求送交行政調查報告，直到今日仍看不到，這樣藐視議會與不承諾給行政報告，甚至要求侯市長承諾給真相都沒有得到肯定的答案，這是失信也是沒有肩膀的政治人物。
侯友宜表示，對於恩恩事件，感到非常難過與不捨，強調當過家屬能夠理解也能「感同身受」，市府也為此反省檢討，希望做到更好，謝謝這段時間各界的寶貴意見，也感謝中央事後調整規定、改變就醫制度；至於相關資料，大部分都已送交司法單位調查或中央。