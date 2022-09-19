地震後房屋磁磚剝落免驚！若有「2種裂痕」結構恐出狀況
918強震引發超過上百次的餘震，全台近兩日持續籠罩在地震的恐懼中，民眾也擔心地震「搖」出居家安全，台北土木技術公會理事拱祥生提供簡單的判斷方式，幫助民眾在強震後自我居家檢查。他提到磁磚剝落都是小事，最怕的是如果牆面出現「Ｘ」形狀的裂痕，或是有超過0.3mm裂縫，就可能房屋結構出現問題，恐危及居住安全！信義居家也同步提供建物自我檢查3招，以及居家環境5大重點，在地震來時，才能將災害降至最低。
拱祥生表示，地震過後，必須巡視一遍家中的裂縫，其中觀察的關鍵在於「結構性裂縫」，先觀察家裡的樑柱有沒有裂痕或是有沒有出現傾斜的狀況，樑柱裂縫深度寬度超過0.3mm，就需要特別警覺。此外，牆面出現像是打X型的裂縫，也會有結構安全性的疑慮。至於牆面油漆層裂開或是磁磚剝落都屬於裝飾材不用太過擔心。
此外，拱祥生提到不少社區大廈一樓都是商家經營，為了營造明亮的空間，會將牆面打掉，改用落地窗或是大面積的玻璃，但隔間出現改變造成牆面不夠多，當遇到強震來襲時抵抗力不夠，就會像軟腳蝦一般地倒塌，進而造成公共安全。
除此之外，信義房屋專家也提供建物自我檢查3招。第1招「由外而內」檢視，先看建築物是否傾斜、沉陷。第2招「由下而上」從1樓開始檢查是大樓否柱子有嚴重裂縫或混擬土壓碎剝落、鋼筋外露等現象，尤其1樓是開放空間的挑高挑空大樓，或1樓原為老舊住宅改變為賣場等建築物都要多加留意。第3招則是「注意樑、柱、承重牆、樓板」部分，檢查是否有明顯裂縫，若裂縫寬度大於0.3mm且位於承載結構的樑柱，或有地基沉陷、傾斜時，需盡快尋找專業土木結構技師或建築師現場勘查。
而震後餘震不斷，平時確認居家環境「層板牢固、高櫃固定、逃生動線清空、天然氣瓦斯管線是否鬆脫、檢視玻璃強度」5大重點，在地震來時，才能將災害降至最低。