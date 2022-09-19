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林襄魔性晃動！一抬手「私密紋身露出」　網友：看到頭暈

▲林襄最新應援影片點閱數超過40萬。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄最新應援影片點閱數超過40萬。（圖／翻攝自林襄臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-19 13:39:292022-09-19 13:56:05

「樂天尤物」林襄憑政治明星臉、160公分身高及32E、23、33暴力三圍竄紅，1年內推出兩本個人寫真集，近期又接下節目《全明星運動會》第四季黃隊經理、《威廉沈歡樂送》主持棒，即便爆出整型疑雲，人氣不降反升。她近日在粉專上傳一支跳應援舞的影片，1分多鐘好身材藏不住，舉手投足電力萬鈞，觀看次數突破40萬。

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▲林襄紅到發紫，一舉一動都是話題。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）
▲林襄紅到發紫，一舉一動都是話題。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）
▲林襄IG追蹤數135萬，優質形象獲交通部邀請拍廣告，有「全民女神」之勢。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄IG追蹤數135萬，優質形象獲交通部邀請拍廣告，有「全民女神」之勢。（圖／翻攝自林襄IG 
▲林襄人紅是非多。（圖／林襄IG）
▲林襄人紅是非多。（圖／翻攝自林襄IG）
林襄日前在球場跳新出爐的楊晉豪應援曲，口號「勁94勁94勁勁勁，豪94豪94豪豪豪」，搭配取樣加拿大流行天王威肯的金曲《Blinding Lights》，連林襄本人都說：「好...洗腦，好快樂...」曝光的影片，她紮公主頭，穿粉色短版隊服和熱褲，隨音樂蹬腳、左右搖擺，接著開合跳，深邃馬甲線及下胸藍玫瑰刺青忽隱忽現，十分性感。

▲林襄應援時魅力四射。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲▼林襄應援時魅力四射。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲▼林襄應援時魅力四射。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲▼林襄應援時魅力四射。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲▼林襄應援時魅力四射。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲▼林襄舉手投足散發仙氣。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲▼林襄舉手投足散發仙氣。（圖／翻攝自林襄臉書）
上圍傲人的林襄，大動作蹦跳，視覺同步「撼動人心」，吸引8萬人按讚，觀看數飆到41萬，大批「襄民」無法自已：「笑起來太甜美」、「手機螢幕好晃」、「看到頭暈暈」、「我是女生也很欣賞妳」、「只要有妳在一定會贏球」、「有夠香」、「襄94襄94襄襄襄」、「這就是為什麽我連信用卡都要辦樂天的」、「我這個人很簡單，有林襄就給讚」！


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