林襄魔性晃動！一抬手「私密紋身露出」 網友：看到頭暈
「樂天尤物」林襄憑政治明星臉、160公分身高及32E、23、33暴力三圍竄紅，1年內推出兩本個人寫真集，近期又接下節目《全明星運動會》第四季黃隊經理、《威廉沈歡樂送》主持棒，即便爆出整型疑雲，人氣不降反升。她近日在粉專上傳一支跳應援舞的影片，1分多鐘好身材藏不住，舉手投足電力萬鈞，觀看次數突破40萬。
林襄日前在球場跳新出爐的楊晉豪應援曲，口號「勁94勁94勁勁勁，豪94豪94豪豪豪」，搭配取樣加拿大流行天王威肯的金曲《Blinding Lights》，連林襄本人都說：「好...洗腦，好快樂...」曝光的影片，她紮公主頭，穿粉色短版隊服和熱褲，隨音樂蹬腳、左右搖擺，接著開合跳，深邃馬甲線及下胸藍玫瑰刺青忽隱忽現，十分性感。
上圍傲人的林襄，大動作蹦跳，視覺同步「撼動人心」，吸引8萬人按讚，觀看數飆到41萬，大批「襄民」無法自已：「笑起來太甜美」、「手機螢幕好晃」、「看到頭暈暈」、「我是女生也很欣賞妳」、「只要有妳在一定會贏球」、「有夠香」、「襄94襄94襄襄襄」、「這就是為什麽我連信用卡都要辦樂天的」、「我這個人很簡單，有林襄就給讚」！