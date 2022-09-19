李芷婷遭網路霸凌！PO文求「某組織」放過她：快撐不下去

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李芷婷怒轟酸民，「一個個都在用留言殺人啊，網路亂象啊，我已經不想再讓我家人擔心了，可不可放過我啊！」、「只會跟著起頭霸凌，從根組織霸凌到圖奇聊天室，真的夠了，全部夠了。」
直到今日早上，李芷婷才PO出一篇聲明文，「本人我暫時不會回歸圖奇直播！」並解釋原因，「目前針對某組織的言論造成本人嚴重影響，無奈於不能說出口，不想引起更多不必要爭論，一直以來都保持緘默」，直到最近的謠言，嚴重影響到她的生活，更造成精神壓力迫害，需要看病治療，她才會決定發文宣洩，「也是我前幾篇限動的動機，更是我不敢回圖奇的最大原因。」
李芷婷不僅對粉絲的失望感到抱歉，更對酸民們喊話，「沒想過有天會脆弱到不敢上鏡頭跟大家說話，但真的求求你們，放過我，我沒有像以前那樣有很多時間能跟大家培養感情，但不代表別人口中說的『事實』即為真相」，文末更留下一句，「但我真的快撐不下去了，請求你們能有明辨是非的能力，放過我，也放過其他人。」（編輯：詹鎰睿）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110