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李芷婷遭網路霸凌！PO文求「某組織」放過她：快撐不下去

▲李芷婷19日凌晨連續PO文，表示自己再也無法忍受網路上的霸凌，並請求大家放過她。（圖／翻攝自李芷婷IG）
▲李芷婷19日凌晨連續PO文，表示自己再也無法忍受網路上的霸凌，並請求大家放過她。（圖／翻攝自李芷婷IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-19 13:52:50

台灣新生代女歌手李芷婷，過去曾參與台灣、中國等歌唱節目爆紅，實力備受肯定，再加上轉戰實況圈，以及參與《全明星運動會》後，人氣更是倍數成長。怎料，李芷婷19日凌晨突然貼出好幾篇「黑底文」，似乎透露自己再也承受不了網路霸凌，並跪求網友們放過她。

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李芷婷19日凌晨2點多突然在IG動態上一連串的文章，「這個世界真的很黑暗，我不說，不做，不代表我沒在觀察」，暗示著網路上的各種謠言和攻擊，其實她都有在看，只是不想多做回應，「那是因為我在忍，總有人要憋著才能不達到血流成河的地步。」更痛斥現今網路亂象「看什麼信什麼，是這時代最可悲的現象。」

李芷婷怒轟酸民，「一個個都在用留言殺人啊，網路亂象啊，我已經不想再讓我家人擔心了，可不可放過我啊！」、「只會跟著起頭霸凌，從根組織霸凌到圖奇聊天室，真的夠了，全部夠了。」

▲李芷婷凌晨連發黑底文，一字一句都在針對網路上的言論、霸凌等等做回應。（圖／翻攝自李芷婷IG）
▲李芷婷凌晨連發黑底文，一字一句都在針對網路上的言論、霸凌等等做回應。（圖／翻攝自李芷婷IG）
直到今日早上，李芷婷才PO出一篇聲明文，「本人我暫時不會回歸圖奇直播！」並解釋原因，「目前針對某組織的言論造成本人嚴重影響，無奈於不能說出口，不想引起更多不必要爭論，一直以來都保持緘默」，直到最近的謠言，嚴重影響到她的生活，更造成精神壓力迫害，需要看病治療，她才會決定發文宣洩，「也是我前幾篇限動的動機，更是我不敢回圖奇的最大原因。」

李芷婷不僅對粉絲的失望感到抱歉，更對酸民們喊話，「沒想過有天會脆弱到不敢上鏡頭跟大家說話，但真的求求你們，放過我，我沒有像以前那樣有很多時間能跟大家培養感情，但不代表別人口中說的『事實』即為真相」，文末更留下一句，「但我真的快撐不下去了，請求你們能有明辨是非的能力，放過我，也放過其他人。」（編輯：詹鎰睿）

▲李芷婷強調，自己暫時不會開台直播，原因就在於網路上的謠言，嚴重影響到她的生活。（圖／翻攝自李芷婷IG）
▲李芷婷強調，自己暫時不會開台直播，原因就在於網路上的謠言，嚴重影響到她的生活。（圖／翻攝自李芷婷IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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