遇地震哪種建築結構最安全？RC、SC、SRC差異一次搞懂
花東連續2天發生規模6.4與6.8強震，全台有感，震出民眾心慌慌。不少人好奇，到底居住哪種建築結構最安全？建商經常會號稱建築物是SC（純鋼骨）、SRC（鋼骨鋼筋混凝土）或RC（鋼筋混凝土），大家房屋企劃研究室副理郎美囡建議，民眾可從建物登記權狀得知房屋結構，對建物本身以肉眼觀察並輔以包括周邊環境的客觀條件，才能將風險降到最低。台北土木技術公會理事拱祥生則提醒，即使是中古屋也能透過「三證」，「耐震安全、防火安全、消防安全」的檢查合格證，了解所在建築品質。
根據住商不動產整理，SC就是所謂的「純鋼骨」，是耐震度最高的一種，但造價成本相對偏高，在地震發生時搖晃也會特別大。SRC是所謂「鋼骨鋼筋混凝土」，優點是室內空間相對寬敞，造價成本也算偏高，但結構度佔空間與SC一樣都比較少，地震發生時搖晃介於三者之間。最後RC則是「鋼筋混凝土」，建築技術是最純熟的一種，造價成本也很低廉，發生地震時搖晃相對前兩者來說比較小。
郎美囡表示，「建物抗震與否，往往強震發生才見真章。民眾可從建物登記權狀得知房屋結構，對建物本身以肉眼觀察並輔以包括周邊環境的客觀條件，才能將風險降到最低」。拱祥生則直言，其實談論SC、SRC、RC三大建築結構，多是針對大樓；「對一般民眾而言，如果是透天厝其實鋼筋混擬土就很強了」。畢竟建商多半「將本求利」，還是要看務實面，建築結構的成本與市場也要相結合
不過郎美囡也坦言，其實目前民眾，「中青年以下的年輕一族又鎖定大樓的，才會較關注建築結構」，較大部分比較中意選擇SRC；近幾年政府也推廣綠建築，最實際的部分，便是某些地方政府在綠建築的電費有提供部分優惠。其他，若是關注中古屋的民眾，「可能價格和居住空間」仍較是優先考量目標。
郎美囡就強調，通常買房首重機能及環境，但台灣處於多地震的地區，留意建築結構的安全性也相當重要。她建議可觀察4點，第1是建商或營造商是否有信譽。第2是若購買的標的物是山坡地、水岸或海濱住宅，可注意地層、施工及防護措施（如排水、道路）是否完整。第3是家中裝潢採固定式，較無傾倒顧慮。第4點是採用安全係數高的水電、瓦斯設備。
台北土木技術公會理事拱祥生則提醒，即使是中古屋也能透過「三證」，「耐震安全、防火安全、消防安全」的檢查合格證，了解所在建築品質。他更分析，「新屋的話記得要求看『耐震標章』」，有的話就不怕，「等於把台灣最弱的一塊施工，請技師全程監督」。