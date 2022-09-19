玉里斷層累積71年能量快耗盡！地震漸平息 專家揭1隱憂
台東池上昨（18）日下午發生芮氏規模6.8強震，中央氣象局研判是這次台東地震序列的主震，但後續餘震卻一路往花蓮玉里、卓溪延伸，尤其今日上午在花蓮卓溪又發生規模5.9的有感餘震，讓不少人擔心是否因大地震觸發周邊斷層活動，甚至有「一路向北」的趨勢。中央大學地球科學系教授、地震災害鏈風險評估及管理研究中心專案研究員李錫堤指出，從池上主震發生之後，其實餘震一路沿著玉里斷層往北蔓延，直到今日上午卓溪的規模5.9大型餘震出現後，已經到達玉里斷層的最北段，相信能量釋放應該已經告一段落，因為再向北的中央山脈斷層分支鳳林段，過去近20年來發生過多起規模6以上的地震，本身能量已經釋放的差不多，比較難再觸發大地震，「後續應該不必太擔心」，但仍要特別留意花蓮外海可能出現的「海溝型地震」。
李錫堤指出，昨日台東池上大地震發生之前，上週六（9/17）晚間在中央山脈斷層分支的初鹿段先引發了規模6.4的強震，牽連帶到出整個地震序列，並且觸發昨日在台東池上的規模6.8強震。從昨日主震的震央位置研判，其實是屬於玉里斷層的最南側，「整個玉里斷層從1951年以來、歷經71年都沒有大型的地質活動，能量持續累積下，一旦被觸發之後，就引起了規模相當大的6.8強震。」
李錫堤強調，當6.8大地震發生之後，綜觀前震及後續餘震，其實都延著玉里斷層一路往北擴散，才會看到花蓮玉里、卓溪都出現中小型的餘震，直到今日上午5.9餘震出現，已經到達玉里斷層的最北段，顯然能量已經釋放的差不多了。進一步觀察玉里斷層北邊的鳳林段與附近的池上斷層，過去20年來都有大型的活動出現，其實累積能量並不多，因此只要玉里斷層這個序列釋放能量足夠，後續地震活動就會慢慢平息。
不過李錫堤特別提醒，東部地區最需要擔心的，就是在花蓮外海可能出現「海溝型地震」，一旦發生恐引起規模超過7甚至8以上的巨大強震，危害性恐怕會相當巨大！「尤其這次台東大地震過後，在花蓮外海破碎帶西側的累積能量釋放掉，是否會因此鬆動原本的地質，甚至引發最讓人擔心的海溝型地震，這是政府及民眾要密切注意的事情。」
氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，以目前的走向來說，從主震發生後，每1~3分鐘就有餘震，到凌晨約每半小時1次餘震，現在則可能是以小時為單位發生，顯示餘震的頻率隨著時間的拉長，都已經慢慢趨緩，不過未來2天，仍要留意可能會有規模5以上的地震突然發生，民眾一定要時刻做好防災準備和應對。