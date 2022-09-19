中市府文化預算後段班　議員：臉上無光

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王立任表示，過去台中有文化之都的美名，但從文化部的統數據來看，中市府的文化預算佔總預算比（2.38%）為六都第四，不僅是後段班更不及全國平均的3.04%；更嚴重的是在平均每萬人所享有的藝文活動場地數（0.9處）及活動數量（19.45個）更是排名六都倒數第一和和倒數第二，這幾個重要的文化數據更是低於全國平均，他認為台中市政府應該更重視文化的發展，不論在文化預算面要大力支持，在執行面也要真正落實，否則以文化之美的美名各項指標卻大幅落後，不符市民的期待。
謝志忠表示，從這文化局針對全國的統計數據，各類標準應差異不多，然而號稱「文化城」的大臺中，我們市民的藝文場地、藝文活動等人均卻六都倒數，甚至連2018開始經發局舉辦的「台中創新設計競賽」，即便眾多參賽者表現優異，卻舉辦兩屆在2020就沒再繼續；反觀台北、桃園、台南、高雄各城市皆有屬於自身特色的「設計獎」，加強擴大，臺中針對工業設計、產業創新的比賽剛新苗成長卻戛然而止，令人遺憾。
議員期許，市府文化局，文化是一個國的的精神與靈魂，更是一座城市的發展潛力及自信，做為關心文化指標的預算佔比，期待持續增加，而在藝文活動場地及活動數量部分也應急起直追。文化軟實力需要長時間的累積醞釀，臺中仍有非常大的努力空間，應儘速增加文化的預算、活動、場館、各類平台，必須加強到位，才能培養文化自信有自己的根，永續發展城市。
市長盧秀燕表示，台中市光是興建綠美圖所花就達50億元，是台灣相當重大的美術圖書館，圖書採購增加一倍，因為未將基金納入，才會低於3%，以後會納入，事實上台中市是中段班，會再了解統計的依據，再進行報告。