中市府文化預算後段班　議員：臉上無光

各縣市政府的文化預算佔比一直是藝文界所關注的重要議題，今 (19) 日民進黨市議員王立任、謝志忠等在市政總質詢指出，文化部公布的文化統計數據中，臺中市政府在文化預算佔比、每人分配文化預算數、每萬人享有的藝文活動數量及活動場地數等四項指標不僅排行後段班，更低於全國平均值。讓號稱文化城、文化之都的中市臉上無光。

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王立任表示，過去台中有文化之都的美名，但從文化部的統數據來看，中市府的文化預算佔總預算比（ 2.38% ）為六都第四，不僅是後段班更不及全國平均的 3.04% ；更嚴重的是在平均每萬人所享有的藝文活動場地數（ 0.9 處）及活動數量（ 19.45 個）更是排名六都倒數第一和和倒數第二，這幾個重要的文化數據更是低於全國平均，他認為台中市政府應該更重視文化的發展，不論在文化預算面要大力支持，在執行面也要真正落實，否則以文化之美的美名各項指標卻大幅落後，不符市民的期待。

謝志忠表示，從這文化局針對全國的統計數據，各類標準應差異不多，然而號稱「文化城」的大臺中，我們市民的藝文場地、藝文活動等人均卻六都倒數，甚至連 2018 開始經發局舉辦的「台中創新設計競賽」，即便眾多參賽者表現優異，卻舉辦兩屆在 2020 就沒再繼續；反觀台北、桃園、台南、高雄各城市皆有屬於自身特色的「設計獎」，加強擴大，臺中針對工業設計、產業創新的比賽剛新苗成長卻戛然而止，令人遺憾。

議員期許，市府文化局，文化是一個國的的精神與靈魂，更是一座城市的發展潛力及自信，做為關心文化指標的預算佔比，期待持續增加，而在藝文活動場地及活動數量部分也應急起直追。文化軟實力需要長時間的累積醞釀，臺中仍有非常大的努力空間，應儘速增加文化的預算、活動、場館、各類平台，必須加強到位，才能培養文化自信有自己的根，永續發展城市。