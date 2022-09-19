死亡＋31！40多歲男「確診12天亡」 本身患有癌症病史
中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增28,449例COVID-19確定病例，分別為28,210例本土個案及239例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。而最年輕的死亡個案為一位40多歲的男性，本身患有癌症病史，9月1號確診，病情惡化於9月13號過世，死因為肺炎併呼吸衰竭與癌症。
指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為14例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月12日至9月16日，死亡日期介於6月6日至9月16日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，比較值得注意的年輕死亡個案是一位40多歲的男性，曾接種3劑疫苗，本身患有癌症病史。9月1號確診，收治住院於專責病房治療，後續病情惡化，於9月13號過世，死因為肺炎併呼吸衰竭與癌症。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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