傳10月下旬「開放國門」 王必勝：討論中！尚未確定日期
資深媒體人周玉蔻今（19）日在臉書爆料，聲稱在10月25號台灣將廣開國門，邊境解封改採取「0+7」的入境檢疫措施。對此，指揮官王必勝在防疫記者會上表示，行政院長蘇貞昌於早上的擴大防疫會議中，有責成各部會討論邊境解封的相關措施，但目前還沒有確定的日期。
王必勝被問到是否如周玉蔻爆料所稱，指揮中心將於10月25號到10月31號之間廣開國門，改採「0+7」的入境檢疫措施時，否認邊境解封已有確定的日期，但坦承相關部會已在討論相關措施，不過目前仍在討論中，並沒有具體的時間表。
王必勝強調，一旦有確定日期就會爭取早些公布，讓業者與民眾可以提早準備。畢竟邊境鬆綁後，包括旅行業者、旅館、機場人員、防疫車隊等等都需要準備好相關量能。但被問到何時能夠公布，王必勝只說希望儘早，仍未鬆口透露相關日期。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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