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瞻仰女王靈柩截止！最後1位現場哀悼者：深感榮幸

▲在英國皇家空軍服役的希里，成為最後1位進入西敏廳瞻仰女王靈柩的民眾。（圖／翻攝自每日郵報）
▲在英國皇家空軍服役的希里，成為最後1位進入西敏廳瞻仰女王靈柩的民眾。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-19 15:03:33

英國已故女王伊莉莎白二世的國葬，19日就要在倫敦西敏寺舉行，在那之前，其靈柩先停留西敏廳供民眾瞻仰，瞻仰於當地週一早上6點30分（台灣時間下午1點30分）結束，之後便開始準備移靈至西敏寺。有英媒採訪最後瞻仰到女王靈柩的民眾，對方表示深感榮幸，祝福女王一路好走。

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綜合《英國廣播公司》（BBC）等英媒報導，女王靈柩開放瞻仰只到當地時間19日上午6點30分，當局前一天深夜10點40分左右便已宣布，不再接納新的民眾進入排隊隊伍裡，但承諾會讓截止時間前就已經開始排隊的人，都能瞻仰到女王靈柩。

儘管已經知道可能要排上14個小時甚至更久，有許多人仍搶在最後時刻抵達，報導指出，從西敏廳到南華克（Southwark）的排隊人龍綿延了6.9英里，而在南華克公園S型排列的隊伍長度也達到3英里，合計將近10英里（16公里）長。

最後獲准進入西敏廳瞻仰的民眾，是在英國皇家空軍服役的希里（Chrissy Heerey），她在受訪時表示，能瞻仰女王對她而言是一種榮譽，因為伊莉莎白二世是位非凡的女性，她對能在空軍服役並成為女王的臣民之一深感自豪，並透露自己不惜花時間排2次隊，就是希望能多看女王一眼。在送走所有哀悼民眾後，隸屬於英國上議院的黑杖傳令官（Black Rod）克拉克（Sarah Clarke）則是最後經過女王靈柩並致上敬意的人。

來自薩福克郡伍德布里奇的母女羅傑斯（Christine and Sarah Rogers）也是排隊隊伍裡最晚拿到腕帶、獲准進入的一批人，直言這對她們意義重大；當然也不乏沒趕得上瞻仰女王靈柩者，如來自齊格威爾（Chigwell）的帕八里（Vidur & Natasha Pabari）就表示，錯過靈柩瞻仰令他們心碎，只能另擇方式表達對女王的敬意。

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