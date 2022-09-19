瞻仰女王靈柩截止！最後1位現場哀悼者：深感榮幸

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儘管已經知道可能要排上14個小時甚至更久，有許多人仍搶在最後時刻抵達，報導指出，從西敏廳到南華克（Southwark）的排隊人龍綿延了6.9英里，而在南華克公園S型排列的隊伍長度也達到3英里，合計將近10英里（16公里）長。
最後獲准進入西敏廳瞻仰的民眾，是在英國皇家空軍服役的希里（Chrissy Heerey），她在受訪時表示，能瞻仰女王對她而言是一種榮譽，因為伊莉莎白二世是位非凡的女性，她對能在空軍服役並成為女王的臣民之一深感自豪，並透露自己不惜花時間排2次隊，就是希望能多看女王一眼。在送走所有哀悼民眾後，隸屬於英國上議院的黑杖傳令官（Black Rod）克拉克（Sarah Clarke）則是最後經過女王靈柩並致上敬意的人。
來自薩福克郡伍德布里奇的母女羅傑斯（Christine and Sarah Rogers）也是排隊隊伍裡最晚拿到腕帶、獲准進入的一批人，直言這對她們意義重大；當然也不乏沒趕得上瞻仰女王靈柩者，如來自齊格威爾（Chigwell）的帕八里（Vidur & Natasha Pabari）就表示，錯過靈柩瞻仰令他們心碎，只能另擇方式表達對女王的敬意。