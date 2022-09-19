詹子晴「人肉國際快遞」飛澳門送行李 意外在賭場大豐收
節目《一袋女王》日前錄影邀請馬力歐、蔣偉文、詹子晴（丫頭）及葉欣眉，分享自己因為不好意思拒絕成了濫好人的親身故事。詹子晴因為不懂得拒絕，曾經去英國玩的時候，行李裡全是幫朋友們買的13雙球鞋，行李因此超重，她把行李超重費分攤到每雙鞋上，結果竟然還有朋友拒付，讓大家直呼這個朋友太誇張，也認證詹子晴是濫好人女王。詹子晴還曾幫過海關忘了拿行李的小優，特地飛了一趟澳門送行李，傻人有傻福的她，後來在賭場贏了7千多港幣（約新台幣28000元），把機票錢賺了回來。
詹子晴說有一年去英國玩，就想要為自己大買特買，購物過程中她看到了一款因為韓國藝人GD穿過在台灣爆紅的球鞋，當地只要台幣快8千，但在台灣已經被炒到破萬元，她立刻買下，還開心在社群上發限動分享「我居然買到原價」，結果當天就收到30幾個朋友私訊，拜託她幫忙買鞋，而且所有人都要求鞋盒要留著，於是詹子晴為了幫朋友買鞋，到處奔波買了12雙，還另外買了一個行李箱裝大家的球鞋，2個行李箱裝非常滿。
沒想到行李已經塞不下後，還有個朋友一直拜託詹子晴再多買一雙，而且還把附近可以買到球鞋的7個地址傳給她，不好意思拒絕後，只好搭計程車特地去買鞋，還手提帶到機場。詹子晴說後來到機場後，因為行李超重，所以付了1萬多元的行李超重費，她想說就把超重費分攤到代買的球鞋上，等於每一雙多收1千，沒想到竟然有人回她，只有買一雙鞋，為何行李超重費要幫忙付？還誤會她是不是買太多，讓詹子晴相當無奈。
詹子晴再分享有一年小優去澳門玩，因為只去2、3天，小優就只帶手提行李，沒想到海關檢查後，她竟然就忘了行李直接登機，等下機才想到行李忘了拿，只好趕緊問當時正在忙拓店、一週會搭機前往香港、澳門2次的詹子晴，好巧不巧那次詹子晴下週才會去，小優只好在電話裡哀嚎說沒有外套好冷，化妝包的裡東西一個刷子就多少錢，還得買一堆東西，還要她調整行程改這週到澳門，可以一起吃飯等理由要說服她，超級不會拒絕人的詹子晴，無奈的說了聲好，還特地把自己要借給小優用的東西裝成一個行李箱，當天下午行程結束晚上就登機出發，傻人有傻福的詹子晴後來跟小優一起去澳門賭場玩，結果當天贏了7千多港幣，讓她笑說算是把機票賺了回來。