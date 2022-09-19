心碎！地震「整櫃模型」1秒摔滿地 他哭：錢落下的聲音
台灣近日不斷發生大小地震，各地災情不斷，就有一名收藏整櫃公仔、模型的網友分享監視器影片，只見地震來臨時，櫃子上的昂貴公仔及模型收藏居然陸續往地面上摔落，甚至破碎、毀壞，短短1秒的悲慘畫面全被監視器錄下，他也哭笑不得地喊：「完了、完了、完了，芭比Q了。」
該名網友昨（18）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他引用了歌詞表示「我慢慢地聽錢落下的聲音，彷彿是你貼著我叫『輕輕』，睜開了眼睛漫地公仔無情，誰來賠這一生好光景」，只見影片中，地震來臨時，短短1秒內，整櫃的公仔、模型收藏就這樣被搖落，掉到地上時甚至整隻破碎，也讓原PO哭笑不得喊：「片尾曲～～完了、完了、完了，芭比Q了。」
貼文曝光後，網友們紛紛不忍直視留言，「這個比上次老婆把公仔送給親戚的小孩事件更慘」、「心碎的聲音」、「這真的會想死」、「老婆：這不是我幹的」、「沒摔壞哪來新的公仔積木」、「這一夜震的不知有多少公仔，樂高收藏家，收持殘局的星期日」、「數萬塊收藏瞬間毀於一旦」、「心都碎了⋯地震完我也是趕快衝回去看我的玩具」。
還有網友建議，「下次記得做好安全措施不要因為擺好看，台灣避震器來有些東西也是會掉在地上」、「玻璃門很重要可以擋緩衝，有地台的話可以靠，我家2x樓全沒倒，但有小移位」、「所以才說要做玻璃門還可以擋灰塵」、「擋門的重要性」、「這件事告訴我們收藏品最好是弄個專屬底座加固，再加上有玻璃門擋著，千萬別鏤空」。（編輯：賴禹妡）