畫馬來貘屁屁非捉弄！保育員用它記錄「放閃痕跡」

住在臺北市立動物園保育研究中心的馬來貘「貘樹」和「Putri」，最近總算傳來了相親成功的好消息。貘樹搬到保育研究中心後，保育員開始安排兩貘循序漸進地互動，從隔網見面到正式同居，發現牠們相處非常融洽，對彼此似乎很有好感。為了補強監視器錄影畫面的辨識度，保育員決定在Putri的屁股上用「發情蠟筆」留下畫畫痕跡，以方便記錄兩貘的最新放閃進度。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲保育員用發情蠟筆在Putri屁屁上畫圖。（圖／臺北市立動物園授權提供）

在Putri的屁股上畫畫，並不是保育員一時興起的念頭，而是參考了畜牧業常用的動物繁殖管理技巧。「發情蠟筆」的用處是，在動物發情期間，於雌性動物的後背與屁股畫下蠟筆痕跡；當雄性動物做出騎乘動作時，就會將痕跡抹開，如此一來，能較容易觀察與記錄到動物的交配行為。不過，在Putri身上使用發情蠟筆，還有另一層面的考量。因為馬來貘無論公母的體型、特徵都十分相近，身上的黑白色塊分布也很雷同，當保育員必須透過監視器畫面進行盯梢時，很容易受到鏡頭魚眼效果影響，常常會分不清楚誰是誰，因此塗抹顏色可以作為辨別的線索，讓保育員更準確掌握貘樹與Putri之間的互動。

▲馬來貘貘樹和Putri，最近總算傳來了相親成功的好消息。（圖／臺北市立動物園授權提供）

自五月起兩貘同居後，保育員觀察到一個有趣的現象：比起貘樹，Putri屬於比較主動積極的性格；普遍印象中，動物發情時是雄性會做出駕乘行為，但其實發情中的雌性也會有此行為，保育員有數次觀察到Putri趴在貘樹身上，頗有野蠻女友的氣勢。且兩隻馬來貘在同居期間，也互相影響了彼此的食性，原先不愛吃乾草的貘樹和不愛吃蔬菜的Putri，自從一起吃飯後，雙方挑食的行為都有逐漸減少的跡象。

▲Putri：討厭啦！洗澡也不揪一下！（圖／臺北市立動物園授權提供）