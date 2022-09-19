長新冠後遺症讓你又累又喘 早期介入復健治療加速康復

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奇美醫學中心復健部主治醫師董宥汝表示，台灣新冠本土疫情從去年5月開始爆發，確診人數持續增加。不論是何種形態的病毒株，都有相當比例的病人在確診新冠肺炎後留下後遺症，包含：肌肉骨骼、心肺功能、認知功能(腦霧)、神經、精神症狀等。只要超過3個月以上即可認定為長新冠後遺症，長新冠後遺症不僅造成病人生活品質下降，甚至影響工作產能導致收入減少。
董宥汝說明，依照國內長新冠後遺症的復健經驗，大部分病人在解除隔離後3周內能回復至接近正常功能，同時早期復健的介入可避免存留運動、心肺、心理、認知、吞嚥等功能障礙。新冠肺炎康復後病人，可以針對簡易量表，評估自己是否需要接受復健。1.心理：可做簡式心理量表(6分以下為正常) 2.心肺功能：1分鐘能登階80階以上即算正常 3.30秒內能吞嚥6次以上算正常 4. 深吸一大口氣，能憋氣超過30秒即為正常 5.認知功能：失智症篩檢量表(錯誤2題以下為正常)。
董宥汝說，上述量表自我檢測如有異常，或病人自覺生活功能嚴重受影響，可至復健科門診接受評估，並進一步接受復健治療與復健運動。長新冠後遺症病人如能及早接受復健治療，可以提升生活功能與品質，建議有需求的民眾能及早接受復健評估，並安排後續適切的療程計畫。