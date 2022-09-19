長新冠後遺症讓你又累又喘 早期介入復健治療加速康復

74 歲田先生，今年 6 月確診新冠肺炎，因病情屬重症，住院期間插管轉至加護病房治療。在加護病房階段，物理治療及職能治療即針對胸腔復健、關節活動度、肌力維持加強訓練。待患者生命徵象穩定且拔除氣管內管後轉入普通病房，並持續心肺功能、關節活動度、肌力及日常生活訓練。經吞嚥評估發現田先生出現進食困難的問題，且有嗆咳風險，因此進行吞嚥治療。出院前，田先生的動作與吞嚥功能已慢慢恢復。但他出院後經常感到疲累、胸悶、無力，因此至醫學中心復健部再持續進行心肺功能復健，一開始田先生幾乎只能在輪椅上活動，經過訓練後已能踩腳踏車，甚至站立走幾步路。這讓病患信心大增，更加願意參與復健，持續訓練，期望自己早日重返日常生活。

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奇美醫學中心復健部主治醫師董宥汝表示，台灣新冠本土疫情從去 年 5 月開始爆發，確診人數持續增加。不論是何種形態的病毒株，都有相當比例的病人在確診新冠肺炎後留下後遺症，包含：肌肉骨骼、心肺功能、認知功能 ( 腦霧 ) 、神經、精神症狀等。只要超過 3 個月以上即可認定為長新冠後遺症，長新冠後遺症不僅造成病人生活品質下降，甚至影響工作產能導致收入減少。

董宥汝說明，依照國內長新冠後遺症的復健經驗，大部分病人在解除隔離後 3 周內能回復至接近正常功能，同時早期復健的介入可避免存留運動、心肺、心理、認知、吞嚥等功能障礙。新冠肺炎康復後病人，可以針對簡易量表，評估自己是否需要接受復健。

1. 心理：可做簡式心理量表 (6 分以下為正常 )

2. 心肺功能：1分鐘能登階80階以上即算 正常 3

.30 秒內 能 吞嚥 6 次以上算正常

4. 深吸一 大口氣，能憋氣超過 30 秒即為正常

5. 認知功能：失智症篩檢量表 ( 錯誤 2 題以下為正常 )

▲長新冠患者進行心肺功能復健（圖／奇美醫院提供）