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長新冠後遺症讓你又累又喘 早期介入復健治療加速康復

▲奇美醫學中心復健部主治醫師董宥汝表示，長新冠後遺症不僅造成病人生活品質下降，影響日常生活。若早期介入復健治療，可以提升生活功能與品質，減少未來長期醫療依賴的需求，促進整體生存率與身心健康（圖／記者林怡孜攝，2022,09.19）
▲奇美醫學中心復健部主治醫師董宥汝表示，長新冠後遺症不僅造成病人生活品質下降，影響日常生活。若早期介入復健治療，可以提升生活功能與品質，減少未來長期醫療依賴的需求，促進整體生存率與身心健康（圖／記者林怡孜攝，2022,09.19）

記者林怡孜/台南報導

2022-09-19 15:17:51

74歲田先生，今年6月確診新冠肺炎，因病情屬重症，住院期間插管轉至加護病房治療。在加護病房階段，物理治療及職能治療即針對胸腔復健、關節活動度、肌力維持加強訓練。待患者生命徵象穩定且拔除氣管內管後轉入普通病房，並持續心肺功能、關節活動度、肌力及日常生活訓練。經吞嚥評估發現田先生出現進食困難的問題，且有嗆咳風險，因此進行吞嚥治療。出院前，田先生的動作與吞嚥功能已慢慢恢復。但他出院後經常感到疲累、胸悶、無力，因此至醫學中心復健部再持續進行心肺功能復健，一開始田先生幾乎只能在輪椅上活動，經過訓練後已能踩腳踏車，甚至站立走幾步路。這讓病患信心大增，更加願意參與復健，持續訓練，期望自己早日重返日常生活。

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奇美醫學中心復健部主治醫師董宥汝表示，台灣新冠本土疫情從去5月開始爆發，確診人數持續增加。不論是何種形態的病毒株，都有相當比例的病人在確診新冠肺炎後留下後遺症，包含：肌肉骨骼、心肺功能、認知功能(腦霧)、神經、精神症狀等。只要超過3個月以上即可認定為長新冠後遺症，長新冠後遺症不僅造成病人生活品質下降，甚至影響工作產能導致收入減少。


董宥汝說明，依照國內長新冠後遺症的復健經驗，大部分病人在解除隔離後3周內能回復至接近正常功能，同時早期復健的介入可避免存留運動、心肺、心理、認知、吞嚥等功能障礙。新冠肺炎康復後病人，可以針對簡易量表，評估自己是否需要接受復健。1.心理：可做簡式心理量表(6分以下為正常2.心肺功能：1分鐘能登階80階以上即算正常 3.30秒內吞嚥6次以上算正常   4. 深吸一大口氣，能憋氣超過30秒即為正常    5.認知功能：失智症篩檢量表(錯誤2題以下為正常)

▲長新冠患者進行心肺功能復健（圖／奇美醫院提供）
▲長新冠患者進行心肺功能復健（圖／奇美醫院提供）
董宥汝說，上述量表自我檢測如有異常，或病人自覺生活功能嚴重受影響，可至復健科門診接受評估，並進一步接受復健治療與復健運動。長新冠後遺症病人如能及早接受復健治療，可以提升生活功能與品質，建議有需求的民眾能及早接受復健評估，並安排後續適切的療程計畫。

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