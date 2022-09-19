地震超晃北部「手機靜悄悄」？氣象局揭原因：講很多次了
台東池上昨（18）日下午發生芮氏規模6.8強震，中央氣象局研判是這次台東地震序列的主震，後續餘震不斷，截至今日下午15時，已發生77個餘震，主震前也有73個前震，雖然震央皆在花東地區，但雙北、桃竹苗等地區也明顯感受到搖晃，不過不少民眾卻埋怨「國家級警報」沒有響，尤其今日上午在花蓮卓溪又發生規模5.9的有感餘震後更明顯，雖然地震警報已算是老生常談的議題，不過氣象局地震測報中心主任陳國昌今日下午在記者會再次強調，發布警報的標準為該地區「震度要超過4級」以上，但北部都只有2級，「不是氣象局沒有發，而是根本沒有達到相關的規定」。
陳國昌今日下午14時30分左右，透過記者會講述池上6.8強震目前的發展和未來趨勢，不過在解釋完現況後，原本預計結束說明的他，突然又回到台上，表明有關「地震警報」，有幾點一定要聲明。他提到，從民眾到縣市首長、甚至立法委員，氣象局被質疑非常多次「地震警報沒發、發錯」，尤其此次在花東的地震序列，為北部，尤其大台北地區帶來明顯搖晃，有更多人要求氣象局需要改善。
對此陳國昌強調，大台北地區會覺得搖晃程度大，可能是因為「樓高」和「場址效應」造成，事實上，無論是9/17在台東關山發生的規模6.4地震，或是9/18在台東池上發生的規模6.8地震，在台北震度都只有「2級」，但要發手機警報簡訊（PWS），震度需震度需超過4級以上，因此不是氣象局沒有發或發錯，而是台中以北都不符合上述條件。
陳國昌表示，手機警報的相關條件，氣象局已經宣導多次，但仍有民眾感到不信任，他最後再以此次花東地區的地震序列為例指出，撇除北部震度不達標準，其實雲林以南的民眾都有收到手機警報，希望各界能理解這樣的狀況；此外，從上午10時26分起至下午15時30分，都沒有發生任何有感餘震，氣象局表示，這次的地震序列，「密集發生餘震」的階段已在尾聲，未來雖然仍會緩慢的、零星出現一個個的餘震，但規模較大可能性的已大幅偏低。