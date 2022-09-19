陳時中提士北交通「快暢通」計畫　交通局打臉：不可行

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交通局指出，針對洲美快速道路延伸至中山高的部分，因受限於腹地不足，且其工程落柱位置涉及鄰近民宅或防汛河川地，無論以高架或平面方案皆不可行。另外同時也評估洲美快速道路往北延長工程，因其需占用大業路平面車道約6公尺空間，使大業路由原先之3車道變為1車道，且因西側綠帶下方壓力排水箱涵有荷重及維管問題無法拓寬作為車道使用，故延伸至大業路將造成平面車流壅塞問題，另引道需跨越洲美快速道路主橋及既有匝道，除坡度設計困難外亦無適當落柱位置，工程面並不可行。
至於百齡橋抬高改建，交通局表示，若要符合法令規定，橋面可能需提高5至6公尺，其兩端引道勢必拉長，初步評估會造成中正路與承德路口之立體交叉問題，且與重慶北路匝道、重陽橋引道都有高程銜接問題，另外施工時並無替代道路，整體應再詳細之工程評估。
至於拓寬通河東街與通河西街為綠色新通廊，串連承德路、中山北路、新生北路，交通局表示，因本方案係將土堤改為結構擋土牆，因工程規模較大，其施工方式、順序及時程都需再仔細評估，尚需確認土地取得方式，若為徵收則需要再處理，另亦涉及相關抽水站該如何改建及高速公路諸多橋柱問題，本方案需配合百齡橋能提高才具可行性。