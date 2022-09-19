陶朱隱園「耐震等同核電廠」！不怕強震號稱壽命千年

花東自9/17晚間強震不斷，最高規模達到6.8，可說是繼921以來全台第5大地震，驚動全台灣。全台各地陸續傳出災情，其中不少樓房坍塌正在搶救，也因如此，住宅是否可以抵抗頻繁的大地震，保障住戶的居住安全，再度引起高度關注。位於台北市信義區的「旋轉豪宅」陶朱隱園，因為外型特殊、售價又昂貴，讓人好奇防震效果如何？建造商中華工程今（19）日強調，「陶朱隱園」結構體耐震等級等同核能發電廠，「結構壽命可長達千年」，這次規模6.8地震只能算小菜一碟。
中華工程指出，國內使用的鋼結構採用的鋼材有一定彈性限度，樑柱往往會因頻繁地震而產生塑性（根據維基百科解釋，「塑性」是指材料受外力作用而形變時，若過了一定的限度就不能恢復原狀，這樣的變形稱為「塑性變形」）。陶朱隱園結構體不會像傳統結構體，在罕見大地震下桿件進入塑性，因為結構體是以高於2500年的地震迴歸期下全部桿件保持彈性來規劃，園壽命長達千年沒有問題。
中華工程也強調，陶朱隱園使用的美國EPS隔震墊是利用單擺摩擦原理，隔離抵消地震能量，減少建築物晃動，是傳統建築無法比擬的隔震等級，此項技術也通過台灣大學地震研究中心結構外審審查。除此之外，為降低輸入至主結構之地震能量，於主結構基礎面上方設計有隔震系統，地震震度達4級以上即自動啟動。
另外，建築主結構與擋土外牆間留設1米寬的隔震縫，除確保地震發生時，結構體有足夠的移動空間，不會直接撞擊擋土外牆而損壞到主結構，也可使地下室有自然的採光和通風。「這已超越內政部建築耐震規範最大考量耐震要求，結構體耐震等級與核能發電廠耐震等級相同。」