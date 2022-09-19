4縣市大雨特報！明起北台灣開始降溫 週末恐有颱風生成
今（19）日上半天台灣大多是多雲到晴的好天氣，只有部分區域有零星降雨發生，不過中央氣象局提醒，從今日晚間到明（20）日清晨，花東沿岸和中南部沿岸會有零星陣雨，稍早也已發布大雨特報，到了明日白天，雖然還是多雲到晴的天氣型態，但山區和南部地區都會有短暫陣雨，溫度部分，今日各地高溫大約落在攝氏32~34度，不過明天北部、宜蘭地區會明顯降溫，高溫只剩攝氏28度，低溫甚至有機會降到攝氏22度，能明顯感受到秋意，中南部地區則仍為偏熱的天氣。此外，目前南海延伸到菲律賓東方海面上有雲系正在匯合，氣象局不排除週末發展成為颱風的可能，初步預估可能要在週五（9/23）才會對台灣造成影響，實際狀況後續還需持續觀察。
中央氣象局預報員劉宇其表示，中國大陸上方目前有個大陸高壓逐漸要往南移動，它會為帶來稍強的東北風，導致明天台灣沿海的風浪變大，而各地氣溫相較於今日也會較低，據氣象局資料顯示，今日各地高溫大約落在攝氏32~34度，最高溫落在嘉義的攝氏36.3度，但明天開始，北部、宜蘭地區明顯降溫，高溫只剩攝氏28度，低溫有機會降到攝氏22度，花東、中南部地區降溫狀況則較輕微，最高溫仍有攝氏30～32度的水準。
不過值得慶幸的是，這波大陸高壓帶來的東北風，其挾帶的水氣較少，今日晚間到明（20）日清晨，花東沿岸和中南部沿岸會有零星陣雨，氣象局稍早也針對嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島等地發布大雨特報；明日山區和南部地區都也會有短暫陣雨，尤其是午後需特別留意。整體來說，北部、宜蘭地區因為降溫，體感上會較為舒適，中南部仍是偏熱，需注意防曬和水分補充，另外山區由於受到地震影響，土石較為鬆動，有前往山區活動的民眾需特別注意。
此外，氣象局表示，目前在南海延伸到菲律賓東半部的海面上，有幾團雲系正在整合，未來不排除會成為颱風，以目前情況來看，它會在週四、週五（9/22、9/23）開始有比較明顯的發展，有一點機率會在週末（9/24～9/25）變成颱風，屆時強度如何還需觀察，預計它對台灣影響最大的時間點在週五，迎風面的北部、東北部地區可能會有較多降雨，民眾請多留意最新資訊。
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