議員：中市空品有變好？　盧秀燕：優於全國平均

台中市長盧秀燕最近大力放送台中市PM2.5平均濃度達到國家標準，推動的「藍天白雲行動計畫」有關，今(19) 日 民進黨市議員張耀中說，市府對外表示，截至今年6月台中市PM2.5平均濃度是14.1微克，低於國家標準的15微克，而據環保署資料顯示，1至7月全台PM2.5平均濃度值降到13.7微克，中市府改善空品的數據還遠遠落後全國平均值，市府大可不必沾沾自喜地作大外宣。

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市長盧秀燕表示，她上任後致力推動藍天白雲計畫，截至今年8月台中市PM2.5平均濃度已降為12.8微克，優於全國平均，也成為中南部地區第一個空氣品質達到國家標準的縣市，更是縣市合併後，台中市有史以來首次達到標準；市府努力讓市民呼吸60分及格空氣，但好還要更好，朝80、90分努力，希望未來穩定達標。

張耀中更拿出環保署數據表示，在林佳龍擔任市長時代，PM2.5減量值是8.2，改善率是30.37%，在全國22個縣市中排名是第4名，但是從盧秀燕接掌市府的2018年開始到2021年，PM2.5的減量值是1.9，改善率是10.10%，在全國的排名是19名，也就是倒數第4名。

張耀中指出，以2013年至2021年台中市的PM2.5平均值及排名表示，林佳龍任內排名在22個縣市中，由2014年的14名進步到10名，進步了4名，反觀盧秀燕接任後排名來到第13名，退步了3名。

張耀中進一步指出，台中市空氣品質有變好其實與俄烏戰爭與中央能源政策奏效有關係，他解釋說，因為俄烏戰爭，煤價大漲，全台工業用煤量與去年比較減少8%，以台塑來說，因為煤價大漲，汽電共生發電成本高，所以轉向台電買電，而台電這幾年調整電力結構漸以燃氣發電為主，燃氣發電增加5%，燃煤發電減少4%，燃油發電減少5%。

張耀中說，盧市長最近在各大小煤體強力放送她的藍天白雲計畫生效，並且沾沾自喜地把功勞往自己身上攬，但是事實的狀況是台中市的空品變好與這個計畫關聯性其實不高，盧市長這樣地大作外宣其實大可不必，應該適可而止。