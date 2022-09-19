蘇貞昌赴花東最前線　道路、台鐵、地方震災一次看

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台鐵局長杜微報告，此次地震共有9個項目、11個路段有較為嚴重的損害，其中又以萬里溪橋、新秀姑巒谿橋等3座橋樑受損比較嚴重。而交通部長王國材則說明，因為有前震及50多次餘震，讓花東地區鐵公路受很大影響。公路部分像是玉里大橋等路面隆起、伸縮縫間隙大等問題，公路總局已在處理，會一面施工、一面通車，基本上不影響通車。
關於11處軌道挫屈隆起部分，王國材說明，這個月25日以前可以處理完成，但萬榮、玉里到東里，有3座橋梁被震損，問題比較大，有位移、橋台隆起。
王國材表示，軌道處理相較之下容易，但3座鐵路橋涉及交通安全課題，初估要一個月以上時間修復，今天中午已請工程顧問公司鑑定，是做結構加強或有更強化的處理，因應狀況，台東到花蓮會以「類火車」的公路客運接駁模式替代，每天上午6時到晚間8時，1小時一班，原則上每站都停，並視民眾候車狀況機動加班。
花蓮縣長徐榛蔚補充，由於高寮大橋等3條大橋都是跨越秀姑巒溪，也是居民日常重要的交通要道，希望行政院可以儘速拆除重建，比鐵路需要花的時間更長，花東線的上班族很多，從花蓮開到玉里最快要兩個小時，坐火車一個小時就可以到了，類火車花的時間太長了，希望中央未來可以考慮加派直達車。