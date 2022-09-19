下半年不調電價！經濟部：高壓用戶夏月電價延長1個月

經濟部今召開今年度第2次電價費率審議會，傍晚5點由林全能主持電價費率審議會後記者會，他首先表示，近期受經濟成長趨緩致能源需求略降，原油價格稍有回檔，但國際天然氣現貨價格仍屬高檔，且煤價也在歷史高價水位，台電燃料成本壓力未見緩解。
觀察各國在這一波燃料價格高漲下，均面臨能源價格調漲且物價上漲的衝擊，審議會考量今年7月才剛調漲電價，已可為台電增加約288億元收入，而國內通膨壓力仍大，電價調整為影響物價因素之一，為利物價穩定，審議會議決本次電價不調整，維持平均電價2.8458元/度。
經濟部說明，7月進行電價調整，只是讓台電在承受虧損的同時仍然有最低限度的財務能力支持營運，但為確保台電可持續投資穩定供電，已規劃編列1500億元增資台電用於建設，協助台電推動電源開發及投資電網建設提升韌性，審議委員也也建議台電應研提財務改善方案，像是資產重估等。
此外，因應氣候變遷影響，審議會已多次討論高壓用戶擴大夏月電價議題，因氣候變遷頻頻發生，導致5月易早熱乾旱現象，另10月也常有秋老虎致氣候炎熱，尤其10月進入空污季，高達270萬瓩之燃煤機組因環保停機，導致5月及10月常發生用電量仍高但供電能力較低的情況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部補充說道，因夏月時間拉長1個月，自明年元月起的非夏月電價將先調降，以維持全年平均電價不變。台電預估此措施搭配需量反應可使尖峰用電再減少50萬瓩，相當於台中一部機組的發電量，可確保尖峰供電穩定。另外，台電也報告有關時間電價時間帶調整試辦的成效，但為加強輔導用戶，將延長試辦至今年12月。