COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

為了寶寶挨近300針　高醫跨團隊圓孕媽咪求子夢

▲高醫舉辦2022年病人安全周活動，今年國內延續去年「孕產兒安全」主題。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.19）
▲高醫舉辦2022年病人安全周活動，今年國內延續去年「孕產兒安全」主題。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.19）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-19 17:04:24

高醫9月19日至23日舉辦2022年病人安全周活動，今年國內延續去年「孕產兒安全」主題，強調「把握關鍵，產除風險」。今(19)日也特別安排兩名林姓產婦現身說法，其中一名林小姐因雙側下肢靜脈血栓，挨了近300針，在本月產下一名女寶寶；另一名林小姐懷第3胎時，感染了新冠肺炎，在高醫團隊的照護下，讓確診的媽咪也可以放心迎接新生命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林小姐在懷孕16周開始雙下肢腫脹，腳已腫到需穿44號男生拖鞋，但親友紛紛以過來人的經驗指出，水腫在懷孕期間很常見，忍耐就好。她忍到24周時，腳背、腳踝已出現滲血和組織液的現象，坐下後就站不起來、也無法久站、甚至疼痛難以行走。後來因走路併發呼吸喘，醫師警覺有異而及早收住院，經檢查發現是「雙側下肢靜脈血栓」，立即接受低分子肝素治療，前後共打了284針抗凝血劑，身上滿是針孔跟瘀青，順利在本月剖腹產下一名女寶寶。

▲林小姐因雙側下肢靜脈血栓，挨了近300針，順利在本月產下一名可愛的女寶寶。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.19）
▲林小姐因雙側下肢靜脈血栓，挨了近300針，順利在本月產下一名可愛的女寶寶。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.19）
高醫婦產部產科主任莊蕙瑜醫師提醒，懷孕產生血栓風險為非懷孕期間的8至10倍，孕產婦肺栓塞死亡僅次於產後大出血、羊水栓塞，並強調若有血栓相關病史要及早告知醫師，也要注意是否有下肢是否有腫脹疼痛、壓痛、紅腫，喘及胸痛等情況，及早告知醫師，盡速治療，降低生產事故發生。

另一名林小姐懷孕期間確診，所幸打過三劑疫苗，症狀並不嚴重，但因為家中還有大寶跟二寶，加上腹中的三寶，她十分擔憂，立即接受視訊門診，醫師建議儘快服用抗病毒藥物。對於這類確診的孕產婦，高醫設有COVID-19產婦專責病房，林小姐表示，「非常感謝高醫團隊的照護，讓確診的我可以很放心迎接新生命！」

高醫臨床教育訓練部副主任，同時也是婦產部醫師的沈靜茹呼籲，COVID-19傳染給胎兒的機率很低，媽媽不用過度擔憂，媽媽確診後產生的抗體可以通過胎盤跟乳汁傳給新生兒，產後仍是鼓勵媽媽可以餵奶。

高醫院長鍾飲文表示，世界衛生組織訂每年9月17日為「世界病人安全日」，病人安全周是全球性的活動。今年因疫情考慮，透過孕產兒安全案例分享、認識MIS-C教育訓練等方式，持續營造病人安全優先的組織文化外，希望透過具創意性及教育性的互動，加強宣導孕產兒安全觀念，並鼓勵孕產婦、新手爸媽、家屬與醫療人員等主動提出病安的顧慮，共同為「孕產兒安全」努力。

高美館《野放途》11位高雄藝術家聯手呈現南方當代藝術

科技弘法新契機！科技助佛教全面升級

海洋拉娜、義大利頂級手工鞋履　斥資千萬打造全新體驗

松益發建築十年有成　郭雪芙現身「微笑世界」藝術帝標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀