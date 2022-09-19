為了寶寶挨近300針　高醫跨團隊圓孕媽咪求子夢

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高醫婦產部產科主任莊蕙瑜醫師提醒，懷孕產生血栓風險為非懷孕期間的8至10倍，孕產婦肺栓塞死亡僅次於產後大出血、羊水栓塞，並強調若有血栓相關病史要及早告知醫師，也要注意是否有下肢是否有腫脹疼痛、壓痛、紅腫，喘及胸痛等情況，及早告知醫師，盡速治療，降低生產事故發生。
另一名林小姐懷孕期間確診，所幸打過三劑疫苗，症狀並不嚴重，但因為家中還有大寶跟二寶，加上腹中的三寶，她十分擔憂，立即接受視訊門診，醫師建議儘快服用抗病毒藥物。對於這類確診的孕產婦，高醫設有COVID-19產婦專責病房，林小姐表示，「非常感謝高醫團隊的照護，讓確診的我可以很放心迎接新生命！」
高醫臨床教育訓練部副主任，同時也是婦產部醫師的沈靜茹呼籲，COVID-19傳染給胎兒的機率很低，媽媽不用過度擔憂，媽媽確診後產生的抗體可以通過胎盤跟乳汁傳給新生兒，產後仍是鼓勵媽媽可以餵奶。
高醫院長鍾飲文表示，世界衛生組織訂每年9月17日為「世界病人安全日」，病人安全周是全球性的活動。今年因疫情考慮，透過孕產兒安全案例分享、認識MIS-C教育訓練等方式，持續營造病人安全優先的組織文化外，希望透過具創意性及教育性的互動，加強宣導孕產兒安全觀念，並鼓勵孕產婦、新手爸媽、家屬與醫療人員等主動提出病安的顧慮，共同為「孕產兒安全」努力。