918強震！經濟部：部分災情區於池上斷層敏感處

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經濟部表示，花東縱谷位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界區域，距離此地震較近的斷層為池上斷層，原就已經公告為活動斷層地質敏感區，是已發現的36條活動斷層之一，同時依據氣象局初步定位資料，震央位於池上斷層西側約3公里，部分災情也分布於已公告的地質敏感區範圍內。地調所正持續調查地震地表破裂分佈與位態，進一步釐清地震發生的地質原因。
經濟部更澄清，有媒體對於車瓜林斷層誤解，事實上地調所在2012年旗山圖幅中已畫出相關位置，且展開活動斷層調查程序，並於2019年發布相關調查成果於地調所特刊，同時在2021年一併公布於新版活動斷層分布圖，這些訊息都是公開訊息，而2022年開始進行活動斷層地質感區劃設工作，相關程序皆依法進行，所謂因2019年監察委員調查後才加速，顯有時空錯置的落差，也不宜武斷否定地調所同仁專業及嚴謹過程。目前本案已在初審階段，初審會議通過後，仍要經過法定公開展示與法規預告程序，再經地質敏感區審議會審查通過後，由經濟部公告。
經濟部也提醒，目前全台灣有36條活動斷層，相關資訊皆有公開上網，建議鄰近活動斷層的建物，加強建物設施的耐震結構與抗震力，規劃適當的土地利用方針。